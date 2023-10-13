Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Dünya şampiyonu Lombok adasındaki Mandalika pistine puan tablosunda Jorge Martin'in sadece üç puan önünde geldi. Katalan GP'sinden bu yana 66 puanlık fark eriyerek 3 puana kadar düştü.

Bagnaia Cuma günü Endonezya'da keyifsiz görünüyordu ve son hızlı turunda yaptığı hatanın ardından ancak 16. olabildi.

Bu durum onu Mayıs ayındaki İspanya GP'sinden bu yana ilk kez Q1'e düşürdü ancak Jerez'de sıralamanın ilk bölümünü geçerek grand prix'yi kazanmayı başardığı için endişelenmediğini söyledi.

Bagnaia Cuma günü yaptığı açıklamada "Jerez'de Q1'deydim ve ertesi gün yarışı kazandık."

"Yani bu konuda çok korkmuyorum, çok endişelenmiyorum. Elektronik tarafında ayarlamamız gereken sorunu iyileştirmenin daha kolay olduğunu biliyorum."

"Ancak yarın çok ilginç olacak çünkü bence çok küçük bir yarış çizgimiz var. Yarış çizgisinin dışı çok kirli."

"Arkadan başlamak bir sorun olabilir çünkü burada sollama yapmak zaten normal bir durumda kolay değil, ama burada daha da kötü." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, 2024'teki geleceğini açıklamasının ardından Perşembe günü Marc Marquez ile birlikte bir basın toplantısında oturduğu için biraz dikkat çekmek amacıyla Q2'den düştüğünü söyleyerek şaka yaptı.

Ducati sürücüsü motosikletinde kendini güçlü hissettiğini ancak elektronik aksamın beklendiği gibi çalışmadığını ve arka tarafının "çok agresif" olduğunu söyledi.

Cuma günü neyin yanlış gittiği sorulduğunda Bagnaia, "Dün Marc hakkında çok fazla konuştuğunuz için tartışmaya daha fazla dahil olmak istedim." diyerek şaka yaptı ve şöyle devam etti:

"Hayır, dürüst olmak gerekirse Q2'nin dışında kalmayı beklemiyordum. Motosikletle ilgili hislerim sonunda geri geldi."

"Motosikletle inanılmaz hissediyorum, çok sert fren yapabiliyorum, viraj hızı inanılmaz. Yol tutuş seviyesi son üç, dört yarışa kıyasla muazzamdı."

"Çok mutluydum. Bu konuda gelişme kaydettik ama şanssız bir şekilde elektronik aksamda bir şeyler kaybettik ve bugün beklediğimiz gibi çalışmadı."

"Belki de farklı lastikler, asfaltın farklı olması ve diğer pek çok şey yüzünden böyle oldu."

"Belki de bu nedenle zorlandım. Normalde motosikletimiz hızlanmada çok yumuşak, frenlemede çok yumuşak."

"Ama bugün motosikletin arkası çok agresifti. Beklemediğim koşullarda arkayı kaybediyordum."

"Hızlı turda son virajda arkayı kaybettiğimde, o sırada motor freni çok düşüktü. Bu yüzden arkayı bu şekilde kaybetmek oldukça garip."

"Ama sorunun elektronik taraftan kaynaklanmasından dolayı mutluyum."

"Bu bir sorun değil, sadece geliştirilecek bir şey. Ve bu sayede gelişmenin daha kolay olacağından eminim. Ayarlarla ilgili bir sorun olsaydı, sanırım daha zor olurdu."