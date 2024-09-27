Bagnaia, Endonezya antrenmanında '2023 kabusunu yeniden yaşadığını' düşünmüş
Francesco Bagnaia, Mandalika Cadde Pisti'nde üzerinde çok fazla baskı hissettiğini söylerken, antrenmandaki performansını 2023 yılıyla karşılaştırdı.
Bagnaia, ayar ve lastik sorunlarıyla mücadele ettiği için cuma gününün ilk antrenman seansında ilk 10'un dışında kaldı.
Bagnaia, 12 ay önce Endonezya'da benzer bir durumla karşılaştığını ve ancak 13. sırada yer alabildiğini itiraf ederek, sorunlarını çözmek için sadece arka lastiğin değiştirilmesi gerektiğini öğrenince rahatladı.
"Adeta geçen yılki kabusu yeniden yaşıyordum!"
"Biraz baskı altındaydık ama neyse ki yumuşak lastikte her şey harikaydı."
"Arka lastiği değiştirip yeni bir yumuşak lastik takar takmaz her şey eski haline döndü ve her şey yolundaydı."
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci antrenmanın sonunda ise Bagnaia, dördüncü sıraya yerleşti.
Bagnaia, "Bu sabah biraz zaman kaybettik çünkü geçen sezonla aynı stratejiyi kullanmaya karar verdim ama virajlardan çıkarken hızlanamıyordum, bu yüzden biraz zorlanıyordum."
"Liderlerle aramızda adeta saniyeler vardı, benimle aynı lastiklere sahip olan iki kişi Jorge ve Enea'ydı ama ben 1:31.6 yapıyordum ve denediğimiz hiçbir şey işe yaramıyordu." dedi.
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