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Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"

Francesco Bagnaia, baştan sona lider gittiği ve kazandığı Assen yarışının ardından "düşmekten korktuğunu" kabul etti.

Matteo Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Bagnaia: "Düşmekten korkuyordum"
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Francesco Bagnaia, Barselona ve Almanya'da yaptığı kazaların ardından şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanmaya ihtiyaç duyuyordu ve Assen'de aldığı pole pozisyonunu zafere dönüştürmeyi başardı.

Buna ek olarak şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun yarış dışı kalmasıyla Bagnaia, şampiyonada puan farkını 66'ya indirdi ve durum en azından Almanya'ya göre daha parlak.

Yarışın ardından konuşan Bagnaia, son altı yarışta üç kez yarış dışı kalmasının ardından, bu sonucun kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Bagnaia, "Gerçekten çok uzun bir yarıştı. Yarışın bitime kaç tur kaldığına ilk kez baktığımda 24 tur kaldığını gördüm ve bu yüzden bana gerçekten çok fazla gibi geliyordu."

"Sonuçtan dolayı çok mutluyum çünkü rekabetçi olduğumuz fakat bunu sonuca yansıtamadığımız çok karmaşık iki yarışın ardından böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Burada kazanmak çok güçlü olduğumuzu gösteriyor."

"Yarıştan önce her zaman finiş çizgisine ulaşmanın ve iyi sonuçlar almanın pozitif olacağını söyleseniz de, bugün kazanmak ya da en azından liderle arayı biraz kapatmak zorundaydım. Bazı açılardan da durum bizim lehimizeydi çünkü Fabio yarış dışı kaldı. Yani çok eğlendim, bu özel bir yarış ve iyi bir sonuç aldık."

Zorlu yarışların ardından en tepeye döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen İtalyan sürücü, sözlerine şöyle devam etti: "Şanslıyım çünkü yanımda her daim bana yardım etmeyi bilen insanlar var. Kız arkadaşım benimle, ailem ve takımım benimle, yani herkes benimle."

"Hızlı olduğuma inanmam gerekiyor çünkü her zaman ilk önce sizin kendinize inanmanız gerekiyor. Piste ilk çıktığımda eğer doğru şeyi yaparsam kazanacağımı ya da podyum için savaşabileceğimi biliyordum."

"Jerez'den itibaren tüm yarışlarda hızlı olmak adına çok çabaladık. Maalesef bazılarında hata yaptım ve şans bazen benden yana değildi fakat hızım her zaman çok iyiydi."

"Durum böyleyken yeniden başlamak ve hemen iyi bir tempo yakalamak biraz daha kolay oluyor."

"Elbette bugün kaza yapmaktan ve düşmekten çok korktum fakat yağmur yağmaya başladığında bile elimden gelen her şeyi yaptım. Elbette kolay değildi fakat başardık ve tatile bu şekilde gidiyor olmak bana büyük bir rahatlık ve keyif veriyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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