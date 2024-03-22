Bagnaia, Ducati'nin yeni sürücüsü Aldeguer'i övdü: "Yeni dönemin en hızlılarından biri"

Bu hafta başında Portekiz Grand Prix'si öncesinde Ducati, Moto2 yıldızı Aldeguer ile iki yıllık fabrika sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Geçen yıl Moto2 sıralamasında üçüncülük yolunda beş yarış kazanan Aldeguer, Speed Up ile bir yıl daha orta sınıfta kalmayı seçmeden önce Honda ve VR46 ile olası 2024 MotoGP adımlarıyla bağlantılıydı.

18 yaşındaki Fermin, padoğun en iyi potansiyele sahip adaylarından biri ve Bagnaia ilk sezonunda mantıklı bir yaklaşım sergilemesi halinde iyi şeyler yapabileceğine inanıyor.

Bagnaia, "Fermin'in yeni dönemin en hızlı sürücülerinden biri olduğunu düşünüyorum."

"Bence geçen yıl sezonun son bölümünde inanılmaz şeyler yaptı. Geçen yıl beni çok etkilediği bir yarış, Phillip Island'daki sıralama turlarıydı. İki, üç yıl önce MotoGP'de hiç de fena olmayan bir tur zamanı yaptı - ikinci, üçüncü sıra gibiydi."

"Yani inanılmazdı. Bence o ve çevresi sakin kalır ve her şeyi adım adım yapmaya çalışırsa, herhangi bir baskı olmadan gerçekten iyi bir iş çıkarabilir. Güçlü olma potansiyeline sahip." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Aldeguer 2025 yılında fabrika desteğiyle Pramac için yarışmaya hazırlanıyor.

Bu büyük olasılıkla 2023 ikincisi Jorge Martin'in yerine olacak. Takım patronu Gino Borsoi geçtiğimiz günlerde Autosport'a yaptığı açıklamada İspanyol pilotun Pramac ile geçirdiği zamanın "artık sona yaklaştığını" söylemişti.

Martin Perşembe günü Portekiz'de gelecekteki durumu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Martin, "Benim tarafımdan, Fermin'e tebrikler. O benim gerçekten iyi bir arkadaşım, bu yüzden onun adına gerçekten mutluyum. Sanırım o da benimle benzer bir durumda. Ben de [MotoGP'ye] Pramac ile, bir fabrika motosikletiyle geldim."

"Yani oldukça benzer bir durum. Bence bunu hak etti ve bunu geçen sezonun sonunda gördük."

"Geleceğim hakkında konuşmanın zamanı değil. Zaten kendimi gösterdim ama bu yıl [kendimi bir fabrika takımına] göstermek için bolca zamanım var. Sanırım menajerim bunun üzerinde çalışıyor." dedi.