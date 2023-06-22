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Bagnaia: "Ducati'nin uydu takımı stratejisi, başarının anahtarıydı"

Son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, Ducati'nin uydu takımlarına yönelik destek stratejisinin son yıllarda MotoGP'deki başarısının "anahtarı" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Checkered flag for Jorge Martin, Pramac Racing and Francesco Bagnaia, Ducati Team

Geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'de düzenlenen Almanya Grand Prix'si, Ducati için bir başka dönüm noktası oldu ve İtalyan üretici, ilk kez bir yarışta ilk beş sırayı aldı.

Pramac'tan Jorge Martin, Ducati'nin 2008'den bu yana Almanya'daki grand prix zaferi hasretini sona erdirdi. Sachsenring uzun yıllardır Ducati'nin takvimdeki en kötü yarışı olarak görülüyordu.

Almanya GP'de ilk beşi iki Pramac sürücüsü, fabrika takımından Bagnaia ve VR46 ikilisi oluşturdu.

Bagnaia şampiyonada Martin'in 16 puan önünde liderliğini sürdürürken, Marco Bezzecchi üçüncü ve Johann Zarco dördüncü sırada yer alıyor.

Almanya'da Martin'e karşı zaferi kıl payı kaçıran Bagnaia, Ducati'nin tüm takımları için mevcut destek stratejisinin şu anda onu bu kadar baskın kılan şey olduğunu belirtti ve artık takım emirleri uygulamanın zamanının gelebileceği konusunda şaka yaptı.

Martin hakkında konuşan Bagnaia, "Eğer çok yaklaşmaya başlarsa, takım emri isteyeceğim!"

"Motorla bir adım öne mi geçeceğiz? Hayır, ama bir fabrika takımına karşı mücadele etmekle bir uydu takıma karşı mücadele etmek her zaman aynıdır."

"Ducati'nin tüm takımlara maksimum destek verme stratejisi var ve bence başarılarının anahtarı da bu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"[Eğer] gelişmek istiyorsanız, paketi geliştirmek için tüm sürücülere her şeyi vermelisiniz, çünkü o zaman verileri kontrol edebilir, geliştirebilirsiniz ve her seferinde, her seansta üst düzey mühendisler takımlara, sürücülere gidip ne olduğunu, hissiyatın ne olduğunu sorar."

"Bence bu iyi olabilecek bir strateji. Gelişmenin en iyi yolu bu, mücadele etmenin en iyi yolu bu ve kesinlikle bu yüzden çok gelişiyoruz." dedi.

Takım emirleri konusu; Bagnaia, 2022'de Yamaha'dan Fabio Quartararo ile şampiyonluk mücadelesi verirken, Gresini Ducati'den Enea Bastianini sondan bir önceki yarışa kadar denklemde kalması üzerine gündeme gelmişti.

O dönemde şampiyonluk yolunda fabrikadan herhangi bir emrin rol oynamasını istemediğini belirten Bagnaia, Almanya'da da bunu yineledi.

Bagnaia, "Takım emri istemiyorum, takım emirlerini sevmiyorum."

"Elbette bu her sürücünün düşüncesine göre değişir. Enea bu sayede geçen yıl yarış kazanmayı başardı."

"Ducati'nin onun zaferler ve şampiyonluk için mücadele etme olasılığını hiçbir zaman kapatmasını istemedim."

"Bence bu yıl da durum aynı. Kendi potansiyelime baktığımda herhangi bir yardıma ihtiyacım olmadığını düşünüyorum ve biliyorum. Her şeyi kendi tarafımdan yapmak istiyorum."

"Her şey yolunda giderse, yardım almadan şampiyonluk için mücadele edebileceğimizi biliyorum." dedi.

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