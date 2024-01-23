Bagnaia, Ducati'nin 2024 MotoGP imtiyaz kısıtlamalarını eleştirdi
Son MotoGP Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, Ducati'nin yeni imtiyaz kuralları kapsamında bu kadar çok kısıtlamaya tabi tutulmasının arkasındaki düşünceyi anlamadığını söyledi.
Yamaha ve Honda'nın zorlu 2023 sezonlarının ardından rekabetçi formlarını geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla, MotoGP 2024 için yeni bir imtiyaz sistemi getirdi.
Yamaha ve Honda, sınırsız test, kısıtlamasız motor ve aerodinamik geliştirme gibi konularda bu sistemden en çok yararlananlar.
Ducati bu yeni kurallar çerçevesinde en çok zararı gören marka olurken, dünya şampiyonu marka test lastikleri, özel testler, motor geliştirme gibi konularda sınırlandırıldı ve wildcard çıkaramadı.
Bagnaia imtiyazları kabul etmekle birlikte, Ducati'nin halihazırda uyguladığı kurallar (sezon içinde test yapamaması, sezon içinde motorunu geliştirmesine izin verilmemesi ve yılda bir aero güncellemesiyle sınırlandırılması) dışında, diğerlerinin elde ettiği avantaj göz önüne alındığında Ducati için hiçbir şeyin değişmesine gerek olmadığını düşünüyor.
Bagnaia, Pazartesi günü Ducati'nin 2024 lansman etkinliğinde yaptığı açıklamada, "[Yamaha ve Honda] Malezya'nın ardından her yerde test yapabilirler. Bence bu onlar için büyük bir adım olacak.
"Buna ihtiyaçları olduğu doğru ama bence Ducati'ye verilen tavizlerin değişmesi gerekmiyordu. Benim için ve Ducati için her şey aynı olmalıydı ve test günleri, lastik sayısı ya da wildcard'lar azaltılmamalıydı."
Fotoğraf tarafından: Ducati Corse
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
"Bunu anlamadım çünkü Honda ve Yamaha'yı düşünürsek, diğerleri için imtiyazlar çok büyük. Bence bu onlar için iyi çünkü daha fazla şey yapabilirler."
"Yamaha şu anda [Ducati'den] onlara gelen Massimo Bartolini'ye sahip ve kesinlikle bu onlar için büyük bir adım olacak. Yani benim açımdan büyük bir avantaja sahip olacaklar."
Cumartesi günü Gresini Racing, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez'in geçen yılın sonunda Honda'dan ayrılmasının ardından yarışacağı 2024 sezonu için amblemini tanıttı.
Geçtiğimiz Kasım ayında sezon sonrası Valencia testinde Ducati'de sadece 0.171 saniye farkla dördüncü olarak anında bir izlenim bırakan Marquez'in İtalyan markasının saflarındaki rekabetçi düzeni sarsması bekleniyor.
Ancak Bagnaia, Marquez tehdidini küçümseyerek şunları söyledi: "Bu sezon pek çok sürücünün çok rekabetçi olduğunu düşünüyorum."
"Kullanacağı motosiklet kazanan bir motosiklet ve kesinlikle geçen sezon kullandığından daha iyi. Neler olacağını göreceğiz."
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