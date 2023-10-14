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Bagnaia: "Ducati'de takım emri hiçbir zaman olmadı"

Francesco Bagnaia, takım arkadaşı Enea Bastianini'nin MotoGP Endonezya GP sprintinde kendisini geçmesine izin vermesi gerektiği yönündeki önerileri reddetti ve Ducati'nin takım emirlerine "asla sahip olmayacağı" konusunda ısrar etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Enea Bastianini, Ducati Team

Bagnaia, şampiyonadaki rakibi Jorge Martin'in galibiyete ulaştığı Mandalika sprint yarışını sekizinci bitirdi ve İspanya GP'den bu yana ilk kez şampiyona liderliğini kaybetti.

Bagnaia sprintin büyük bölümünde takım arkadaşı Bastianini ile aynı tempoda gitti ancak geçiş yapamadı.

Bu durum, Ducati'nin neden takım emirleriyle Bagnaia'yı öne taşımadığı sorularını beraberinde getirdi.

Bagnaia, bu konuda şöyle dedi: "Geçen yıl takım emri yoktu, bu yıl da yok."

"Geçen yıl aynı motosikletle şampiyonluk için savaşıyordum. Bu tür takım emirlerine asla sahip olmayacağız."

"Bence çok normal çünkü üst sıralar için savaşma konusunda aynı imkâna sahip sekiz sürücüyüz. Ducati'nin stratejisi bu ve ben de en başından beri bunu kabul ettim."

"Bugün Enea'yı geçmenin tek yolu onu dışarı itmekti. Bunu yapmak istemedim. Bu şekilde yarışmayı sevmiyorum." 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini'nin Q2'ye kalmasına yardımcı olması gerekip gerekmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Uzun bir sakatlık dönemi geçirmiş bir sürücüye neden 'tur zamanını geliştirme çünkü Pecco'nun geçmesine izin vermelisin' diyesiniz ki? Hayal etmeniz zor olabilir ama benim gözümde bu sıralama turları için normal bir uygulama. Yarışta ise farklı bir hikaye olabilir"

Martin'in şampiyona liderliğine yükselmesi, MotoGP kariyerinde ilk kez bunu başarması anlamına geliyor, ancak Pramac Ducati sürücüsü "zihniyetinin değişmediğini" söylüyor.

"İyi hissettiriyor, harika hissettiriyor; adeta bir rüya gibi."

"Bu yüzden buradayız. Fakat zihniyetim aynı olacak. Zorlamalıyım; anın tadını çıkarmalıyım."

"Beraberinde gelen her şey iyi olacak. Pecco'nun üzerinde baskı olduğunu hissediyorum çünkü kazanması gerekiyor. Bu yüzden aynı zihniyeti sürdüreceğim."

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