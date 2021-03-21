Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

Bir fabrika MotoGP sürücüsü olarak ilk yılında ne tür beklentilere sahip olduğu sorusunu yanıtlayan Bagnaia, sezonu ilk beşte bitirmeyi hedeflediğini belirtti.
"Geçen yılki son yarışlarıma baktığımız zaman, hedefin benim için ilk beş olacağını söylemeyi tercih ediyorum çünkü sezonu oldukça zorlanarak bitirdim ve daha fazlası yerine ilk beşi düşünmeyi tercih ediyorum."
"Hızım çok iyi olduğu için ilk beş diyorum, ama hafta sonu geldiğinde neler olacağını göreceğiz.”
Bagnaia, GP21'deki değişikliklerin geçen yılki motosiklete göre minimum düzeyde olmasına rağmen, Ducati ile daha önce “hiç bu kadar iyi hissetmediğini” söyledi.
Hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini anlatan Bagnaia, "Motosikletle olan hislerim gerçekten iyi, belki de geçen yıla göre daha iyi, çünkü geçen yıla göre işleri daha kolay hale getiriyorum.''
“Geçen yıl bu test benim için iyiydi ancak bu yıl yarış tempomu bir saniye geliştirdim ve aynı zamanda tek tur tempom da bir saniye daha hızlıydı. Motosiklete olan güvenim de artık daha iyi."
“Bunun geçen yılki motosiklete çok benzediğini biliyorum, ama belki de sürüş tarzımı ve motosikletle olan hislerimi çok fazla geliştirdim.''
"Şu anda çok mutluyum, çünkü bu motosiklette daha hiç bu kadar iyi hissetmemiştim." dedi.