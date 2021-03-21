MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
143 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
157 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
171 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
178 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
192 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
199 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
213 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
220 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
234 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"
MotoGP / Haberler

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Francesco Bagnaia, Ducati'den takım arkadaşı Jack Miller'ın şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmesine rağmen, MotoGP fabrika takımında iki numara gibi hissetmediğini söyledi.

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

Ducati, 2021 sezonu için sürücü kadrosunu yenileme kararı aldı ve Danilo Petrucci/Andrea Dovizioso ikilisinin yerini, Pramac sürücüleri Miller ve Bagnaia aldı.

Miller, sezon öncesi testlerinin en hızlı ismiydi ve 1:53.183'le Katar'ın resmî olmayan tur rekorunu kırdı. 2018 Moto2 şampiyonu Bagnaia ise 0.281 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaptı.

MotoGP padokundaki pek çok isim, 2021'de şampiyonluk için ana tehdidin Jack Miller olduğunu düşünüyor. Ancak Bagnaia, bu algıya rağmen takım içerisindeki konumundan memnun görünüyor.

İtalyan sürücü, geçen sezona şanssız başladı ve Brno'da kaza yaparak bacağını kırdı. Sonrasında geri dönüp Misano'da podyuma çıksa da, son beş yarışın dördünde finiş göremedi.

Bagnaia, Katar'daki testlerden sonra, "Takımın içinde Jack'le aynı seviyede hissediyorum."

“Ducati tarafında, onun benim önümde olduğunu hissetmiyorum."

“Elbette geçen yılın son yarışlarında elde ettiği sonuçlardan ötürü, belki de daha fazla baskı ile başlayacağımı söyleyebiliriz."

“Ancak Ducati'de şu anda bu takımın ikinci sürücüsüymüşüm gibi hissetmiyorum.” dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir fabrika MotoGP sürücüsü olarak ilk yılında ne tür beklentilere sahip olduğu sorusunu yanıtlayan Bagnaia, sezonu ilk beşte bitirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Geçen yılki son yarışlarıma baktığımız zaman, hedefin benim için ilk beş olacağını söylemeyi tercih ediyorum çünkü sezonu oldukça zorlanarak bitirdim ve daha fazlası yerine ilk beşi düşünmeyi tercih ediyorum."

"Hızım çok iyi olduğu için ilk beş diyorum, ama hafta sonu geldiğinde neler olacağını göreceğiz.”

Bagnaia, GP21'deki değişikliklerin geçen yılki motosiklete göre minimum düzeyde olmasına rağmen, Ducati ile daha önce “hiç bu kadar iyi hissetmediğini” söyledi.

Hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini anlatan Bagnaia, "Motosikletle olan hislerim gerçekten iyi, belki de geçen yıla göre daha iyi, çünkü geçen yıla göre işleri daha kolay hale getiriyorum.''

“Geçen yıl bu test benim için iyiydi ancak bu yıl yarış tempomu bir saniye geliştirdim ve aynı zamanda tek tur tempom da bir saniye daha hızlıydı. Motosiklete olan güvenim de artık daha iyi."

“Bunun geçen yılki motosiklete çok benzediğini biliyorum, ama belki de sürüş tarzımı ve motosikletle olan hislerimi çok  fazla geliştirdim.''

"Şu anda çok mutluyum, çünkü bu motosiklette daha hiç bu kadar iyi hissetmemiştim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"

Önceki haber

Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

3s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
3
Formula 1

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

21s
4
Formula 1

Marko, Red Bull'un "çılgın" motor projesine güveniyor

1s
5
Formula 1

Alpine: "Alonso kendisinden bekleneni yapıyor"

43 dk
Son Haberler
Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor
MOTOGP

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

3dk
Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"
MOTOGP

Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"

19 Mar 2021
Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek
F1

Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek

18 Mar 2021
Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"
MOTOGP

Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"

17 Mar 2021
Aprilia, Dovizioso ile Jerez'de test yapacak
MOTOGP

Aprilia, Dovizioso ile Jerez'de test yapacak

17 Mar 2021
Son Videolar
MotoGP 2021 performans haritası 02:48
MotoGP
19 Mar 2021

MotoGP 2021 performans haritası

Marc Márquez'in kaza sonrası ilk sürüşü 01:27
MotoGP
17 Mar 2021

Marc Márquez'in kaza sonrası ilk sürüşü

MotoGP 2021 sezonuna bir bakış! 01:35
MotoGP
10 Mar 2021

MotoGP 2021 sezonuna bir bakış!

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
8 Mar 2021

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

More from
Lewis Duncan
Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"
MotoGP / Haberler

Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"

Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"
MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"

Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"
MotoGP / Son dakika

Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"

More from
Francesco Bagnaia
Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!
MotoGP / Son dakika

Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
MotoGP / Son dakika

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

Bagnaia: "Fabrika Ducati'ye geçişi 'hak ettim'"
MotoGP / Son dakika

Bagnaia: "Fabrika Ducati'ye geçişi 'hak ettim'"

More from
Ducati Team
Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor
MotoGP / Haberler

Miller, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmekten keyif alıyor

Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı
MotoGP / Son dakika

Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı
MotoGP / Son dakika

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

Marko, Red Bull'un "çılgın" motor projesine güveniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko, Red Bull'un "çılgın" motor projesine güveniyor

Alpine: "Alonso kendisinden bekleneni yapıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine: "Alonso kendisinden bekleneni yapıyor"

Porsche: "Kurallar daha iyi olduğu takdirde 2025'te F1'e girebiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Porsche: "Kurallar daha iyi olduğu takdirde 2025'te F1'e girebiliriz"

Formula 1, gelecekte takvim için "rotasyon" uygulayabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, gelecekte takvim için "rotasyon" uygulayabilir

F1'in efsanesi: Ayrton Senna da Silva
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1'in efsanesi: Ayrton Senna da Silva

Son Haberler

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor
MOTOGP MotoGP / Haberler

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"

Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, pandemi sürecinde görev alanlara ücretiz F1 ve MotoGP bileti verecek

Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Marquez MotoGP'ye dönüşünde hiçbir zaman yavaş olmayacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.