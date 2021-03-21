Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

Ducati, 2021 sezonu için sürücü kadrosunu yenileme kararı aldı ve Danilo Petrucci/Andrea Dovizioso ikilisinin yerini, Pramac sürücüleri Miller ve Bagnaia aldı.

Miller, sezon öncesi testlerinin en hızlı ismiydi ve 1:53.183'le Katar'ın resmî olmayan tur rekorunu kırdı. 2018 Moto2 şampiyonu Bagnaia ise 0.281 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaptı.

MotoGP padokundaki pek çok isim, 2021'de şampiyonluk için ana tehdidin Jack Miller olduğunu düşünüyor. Ancak Bagnaia, bu algıya rağmen takım içerisindeki konumundan memnun görünüyor.

İtalyan sürücü, geçen sezona şanssız başladı ve Brno'da kaza yaparak bacağını kırdı. Sonrasında geri dönüp Misano'da podyuma çıksa da, son beş yarışın dördünde finiş göremedi.

Bagnaia, Katar'daki testlerden sonra, "Takımın içinde Jack'le aynı seviyede hissediyorum."

“Ducati tarafında, onun benim önümde olduğunu hissetmiyorum."

“Elbette geçen yılın son yarışlarında elde ettiği sonuçlardan ötürü, belki de daha fazla baskı ile başlayacağımı söyleyebiliriz."

“Ancak Ducati'de şu anda bu takımın ikinci sürücüsüymüşüm gibi hissetmiyorum.” dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir fabrika MotoGP sürücüsü olarak ilk yılında ne tür beklentilere sahip olduğu sorusunu yanıtlayan Bagnaia, sezonu ilk beşte bitirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Geçen yılki son yarışlarıma baktığımız zaman, hedefin benim için ilk beş olacağını söylemeyi tercih ediyorum çünkü sezonu oldukça zorlanarak bitirdim ve daha fazlası yerine ilk beşi düşünmeyi tercih ediyorum."

"Hızım çok iyi olduğu için ilk beş diyorum, ama hafta sonu geldiğinde neler olacağını göreceğiz.”

Bagnaia, GP21'deki değişikliklerin geçen yılki motosiklete göre minimum düzeyde olmasına rağmen, Ducati ile daha önce “hiç bu kadar iyi hissetmediğini” söyledi.

Hangi alanlarda ilerleme kaydettiğini anlatan Bagnaia, "Motosikletle olan hislerim gerçekten iyi, belki de geçen yıla göre daha iyi, çünkü geçen yıla göre işleri daha kolay hale getiriyorum.''

“Geçen yıl bu test benim için iyiydi ancak bu yıl yarış tempomu bir saniye geliştirdim ve aynı zamanda tek tur tempom da bir saniye daha hızlıydı. Motosiklete olan güvenim de artık daha iyi."

“Bunun geçen yılki motosiklete çok benzediğini biliyorum, ama belki de sürüş tarzımı ve motosikletle olan hislerimi çok fazla geliştirdim.''

"Şu anda çok mutluyum, çünkü bu motosiklette daha hiç bu kadar iyi hissetmemiştim." dedi.