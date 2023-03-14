Bagnaia: "Ducati ve Aprilia yenilmez durumda"

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Ducati sürücüsü, geçen hafta Portekiz'de yapılan testleri resmi olmayan tur rekoruyla zirvede tamamlamıştı. Böylece, 2023 sezonu öncesinde gerçekleştirilen tüm testleri Ducati zirvede tamamlamış oldu.

Ducati çok güçlü bir test dönemini geride bırakırken Honda, KTM ve Yamaha takımları 2023 motosikletlerinde sorunlar yaşadılar.

Bagnaia, testlerin ardından güç dengelerini değerlendirirken Ducati ile Aprilia'nın yeni sezon öncesinde çok güçlü göründüklerini söyledi.

Bagnaia, "Şu anda Ducati ve Aprilia'nın yenilmez olduklarını düşünüyorum."

"Onlar çok rekabetçi. Ancak yine de bilmek zor çünkü yıllar önce testleri anlamak daha kolaydı."

"Şu anda performanslara, her şeye baktığınızda, kimin hangi lastikleri kullandığını, motosikletin hangi bölümünü test ettiklerini bilmiyorsunuz."

"Bu açıdan bilmiyorum. Ancak şu an için geçen seneye göre daha avantajlı görünüyoruz gibi."

"Böyle görünüyor ancak yarıştan önce bir şey demek istemiyorum çünkü bu hatayı geçen sene yapmıştım. Aynı hatayı tekrarlamak istemiyorum." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu an için her ne kadar Ducati ve Bagnaia şampiyonluğun favorisi gibi görülse de, İtalyan sürücü bu konuda erken bir şey söylemek istemiyor.

Bagnaia, "Dürüst olmam gerekirse, testlerin ardından şampiyonluk için bir isim vermek istemiyorum çünkü testlerde kimin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Mesela Marc Marquez hiç hızlı tur atmadı."

"Bu açıdan bilmek çok zor. Tabii ki testlerin ardından yapılacak yarışta galibiyet için savaşmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim."

"Bu açık. Ancak yine de üst sıralar için birden fazla sürücü yeteri kadar rekabetçi durumda." dedi.