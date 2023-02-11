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Bagnaia: "Ducati, hatalarından ders çıkardı"

Son MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, Ducati'nin 2023 motosikletiyle 'hatalarından ders çıkardığını' söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Zeynep Taş
Bagnaia: "Ducati, hatalarından ders çıkardı"
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Ducati geçen yıla şampiyonluğun favorisi olarak girdi ancak 2022 motosikletiyle sezonun ilk yarışları sıkıntılı geçti.

Jerez'de 2021'de yapılan güçlü bir sezon sonrası testi, yerini 2022'de yeni motorla zor bir sezon öncesine bıraktı ve Bagnaia sezonun başlangıcı için 2021/2022 özel hibrit bir üniteye geçti.

Ducati, Bagnaia'ya yedi yarış ve nihayetinde şampiyonluk kazanabileceği bir motosiklet vermek için sezon başındaki sıkıntılarının üstesinden gelmeyi başardı.

Bu hafta sonu Sepang testinin ikinci gününü beşinci sırada tamamlayan Bagnaia, Ducati'nin şimdiden şampiyonluğu kazandığı motosikletin potansiyeline yaklaştığını ve geçen kış yaşadığı sorunları yaşamadığını söylüyor.

Bagnaia, "Jerez'de, 2021 sezonunun son testinde, yeni motosiklet inanılmaz görünüyordu." 

"Sonra buraya [Sepang] geçtik ve pek iyi değildik. Ancak çok çalıştık ve gerisini herkes biliyor."

"Bu yıl, yeni motosiklete bindiğim andan itibaren harika hissediyorum."

"2022 versiyonuna çok yakın olduğumuzu hissediyorum. 2022 versiyonunun dört yıllık bir geliştirme süreci olduğunu düşünürsek, 2023 motosikletine de bu kadar yakın olmak iyi bir şey."

"Kesinlikle hatalarımızdan ders aldık." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: MotoGP

Bagnaia ayrıca Ducati'nin 'ihtiyacı olmayan' bir şey olan daha fazla azami hız (336.4 km/s ile Cumartesi günkü hız listelerinin zirvesinde yer aldı) bulduğunu, ancak yol tutuşunun da kaybolmadığını belirtti.

Ayrıca, 2022 özellikli motorun temel sorunlarından biri olan hızlanmanın da geliştiğini düşünüyor.

Bagnaia, "Şimdi herkesin eğleneceği bir şey söyleyeceğim, bugün yeni motorla en yüksek hıza ulaştık." 

"İhtiyacımız olmayan bir şey ama her zaman faydalı olabilir. Sürüş ve yol tutuş açısından da herhangi bir zararımız yok çünkü geçen yılki motosikletimiz zaten harika bir seviyedeydi.

"Yeni motor daha yüksek olduğunu gösterdi, bu yüzden şimdi hızlanmada aynı seviyeye veya daha iyisine ulaşmamız gerekiyor."

"Bugün ön tarafta iyi bir adım attık, özellikle de ıslak zeminde çünkü ıslak zeminde kusursuz bir şekilde hızlanmanız gerekiyor."

"Bu yüzden mutlu olabileceğimizi düşünüyorum, yarın 2022 versiyon motosikletin seviyesine ulaşabiliriz." dedi.

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