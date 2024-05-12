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MotoGP Fransa GP

Bagnaia: "Ducati hâlâ Fransa sprint sorununa yanıt arıyor"

Francesco Bagnaia, Ducati MotoGP takımının, kendisini Fransa Grand Prix sprintinden çekilmek zorunda bırakan sorun için hâlâ cevap aradığını söyledi.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, sprinte şampiyona lideri Jorge Martin'in ardında ikinci sırada başlamıştı, ancak GP24'ünde yaptığı korkunç startın ardından ilk turun sonunda 14. sıraya geriledi.

İtalyan sürücü, 3. turda 7. virajın çıkışında çakılların üzerinden geçerek piste arka sıralarda yeniden katıldı.

Sonrasında 2024'te üçüncü kez bir yarıştan çekilmek üzere Ducati garajına döndü.

Bagnaia'nın yaşadığı sorunlar, Cumartesi sabahı sıralama turlarında yaşadığı geç bir kazanın ardından geldi ve bu da onu 13 turluk sprint için ikinci motosikletine geçmek zorunda bıraktı.

Ancak hâlâ yedek motosikletinde tam olarak neyin yanlış gittiğini anlamış değil ve Pazar günü Le Mans'ta yapılacak tam mesafe yarışı öncesinde çalışmaların gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bagnaia, "Motosiklete oturduktan sonra garip bir şey hissettim ve ardından ısınma turunda zaten garip bir şekilde yedinci virajı alamadım." 

"Yarışa başladığımda her şey çok zordu. Yedinci virajda hızlanırken genişlemeden önce altıncı virajda ön tarafı kaybettim, yani bir şeyler yanlıştı."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Beklediğim şekilde çalışmadığını hissediyorum ve bu olabilecek bir şey."

"Yarın için her şeyi çözmeye çalışacağız, ancak burada motosikleti bu sabahki kazadan sonra değiştirmek zorunda kaldık. Bu tür şeyler olduğunda anlamak kolay değil ama ekibim çok iyi ve her şeyi çözeceğiz." dedi.

Bagnaia, yarışa devam etmek artık güvenli olmadığı için pit alanına dönmekten başka seçeneği kalmadığını söyledi.

"Yarıştan çekildim çünkü bir şeyler yolunda gitmiyordu... tehlikeliydi,"

"Elbette bunu istemezdim. Yarın için yeni bir bilgiye sahip olmak için devam etmek iyi bir seçenekti ama durmak daha iyiydi."

Bagnaia'nın yarıştan erken çekilmesiyle Pramac sürücüsü Martin, 2024'teki üçüncü sprint galibiyetine ulaştı ve şampiyonadaki yerini sağlamlaştırdı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi öğleden sonra Le Mans'ta karşılaştığı sorunların sıralama turlarında yaşadığı kazadan kaynaklandığını söyleyen 27 yaşındaki pilot, şampiyonluk şansını artırmak için düzenli olarak puan kazanması gerektiğini vurguladı.

"Tutarlılığı yakalamamız gerektiği doğru, ancak cumartesi günü bazı şanssızlıklarla yüzleşmek zorunda kaldığımız üst üste iki hafta sonu geçirdik."

"Bunun hatalarımdan kaynaklanması kötü şans çünkü bu kaza olmadan da aynı motosikleti kullanıyordum ve her şey yolundaydı."

"Kısacası bunu beklemiyorduk."

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