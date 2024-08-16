Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"

GP24 kullanan sürücüler son yarışlarda öne çıkmaya başladılar ve podyum basamaklarını diğer sürücülere vermediler.

Bu durum Gresini ve VR46 sürücülerini son yarışlarda dezavantajlı duruma düşürürken, Marc Marquez Haziran ayındaki İtalya Grand Prix'sinden bu yana sadece tek bir podyum elde ederek şampiyonada dördüncülüğe geriledi.

Ducati'nin Michelin tarafından bu yıl tanıtılan yeni arka lastiği daha iyi anladığı anlaşılıyor, ancak yalnızca GP24 bundan tam olarak yararlanabiliyor.

Fakat Bagnaia, iki motosikletin özelliklerinin göründüğü kadar farklı olmadığı iddiasını yineledi ki bu, şampiyonadaki rakibi Martin'in de inandığı bir şey.

İki kez MotoGP dünya şampiyonu olan Bagnaia, GP23'ün üç ay önceki Fransa GP'sinden bu yana, bir dizi yeni parça almasına rağmen 2024 motosikletinin bu kadar geride kalmasına şaşırdığını söyledi.

İspanyol yayın kuruluşu Dazn'a verdiği demeçte, “Söyleyeceğim şeylerle ilgili beni dinlemeyekler çünkü herkesin kendi fikri var fakat ben hiçbir şeyi umursamıyorum."

“Her iki motosikleti de test ettim ve Ducati'nin 2022'de yarıştığı GP22 gibisi olmadığını söyleyebilirim. En dengeli motosiklet oydu."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Le Mans'a kadar GP23'ün sürekli zafer için mücadele etmesi ve o zamandan bu yana herhangi bir güncelleme getirmemize rağmen öne geçmemiz biraz tuhaf."

“Testlerden bu yana herhangi bir güncelleme getirmedik. Oysa GP23 yılın başından bu yana iki ya da üç güncelleme aldı."

“Fakat sonuçta birbirlerine çok benziyorlar. Kimsenin beni dinlemeyeceğini biliyorum ama gerçek bu.”

GP24 motosikletini kullanan sürücülerin sahip olduğu bariz avantaj, Marquez'i neredeyse şampiyonluk mücadelesinin dışında bırakırken, Bagnaia ve Martin arasında yoğun bir savaş var.

Sezonun orta noktasına gelinirken ikiliyi sadece üç puan ayırıyor. İtalyan sürücüye göre özellikle sprint yarışlarında performansını arttırması gerekiyor.

Bagnaia, "Bunu her zaman olduğu gibi 'Pecco diğerlerine karşı' olarak görüyorum, 'Pecco Pecco'ya karşı' gibi bir durum değil. Sonunda tekrar sıfırdan başlıyoruz çünkü üç puan çok az."

“Bu yüzden tekrar kaza yapmamak önemli olacak. Sprintlerde şanssızdım ve hatalar yaptım. Fakat artık finiş görmek önemli olacak."

“Martin sprint yarışlarında her zaman çok rekabetçi ve Cumartesi günleri benden çok puan alıyor.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia gelecek yıl Ducati'de Marquez ile yarışacak ve bu da takımın iki alfa karakter nedeniyle şimdikinden daha zor bir dönem geçirebileceği anlamına geliyor.

Bagnaia, Marquez'in gelişinin Ducati için büyük bir destek olabileceğini fakat ikilinin karşı karşıya gelmesinin üretici için felaket anlamına da gelebileceğini düşünüyor.

“Bu iyi olabilir çünkü ikimiz de zekiyiz ve bu iç huzur ortamını koruyabilir, pistte mücadele edebiliriz."

“Bu bir felakete de dönüşebilir çünkü iki horozu aynı tavuk kümesine koyduğunuzda, bu bir felakete dönüşebilir."

"Yine de ikimiz akıllı insanlarız. En önemli şey sonuçlar. Ben onu yenmek istiyorum, o da beni yenmek istiyor. Fakat pist dışında birlikte çalışmamız gerekecek. Gelecek yıl gridde daha az GP25 olacağı için, daha az veriye sahip olacağız. Bu nedenle aynı yönde çalışmak önemli olacak.”