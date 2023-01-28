Bagnaia: "Ducati, gelişim konusunda hata yapmayacak"

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Ducati 2021'i griddeki en iyi motorla tamamladı fakat takım bir sonraki sezon için büyük bir adım atması gerektiğini düşünüyor.

Bu düşünce ve atılan adımlar, takıma pahalıya patladı. Katar'daki açılış yarışının başlangıcında, Ducati sürücüleri iyi bir temele sahip değildi ve hâlâ motosikleti geliştirmek için çaba gösteriyorlardı.

Sonuç olarak Francesco Bagnaia ilk yarışlarda beklenen sonuçları alamadı ve sezona hayal kırıklığıyla başlamış oldu.

Bagnaia, şampiyonanın orta noktasında Fabio Quartararo'nun neredeyse 100 puan gerisindeydi fakat hem Ducati'nin attığı adımlar, hem de Bagnaia'nın elde ettiği güçlü sonuçlar, farkın hızla erimesini sağladı.

Sonunda Ducati şampiyon oldu ancak Bagnaia, aynı şeyi göze alamayacaklarını ve gelişim konusunda hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

Lansman sonrası konuşan Bagnaia, "Gigi ve takımındaki mühendislere çok güveniyorum, eğer bir şey yapmak isterlerse, bunu başaracağız."

"Geçen yıl çok zordu. 2021'de harika olan bir motor, daha iyi olmayan bir motora geçtik."

"Teste 2022'de başladık ve tamamen kayboldum, bir önceki yılla her şeyi tekrarlamak zordu."

"Katar'da takımdan frene basmalarını ve mümkün olduğunca 2021 konseptine geri dönmelerini istedim."

"O andan itibaren her şey daha iyi çalıştı. En azından farklıydı çünkü aynı motorla ikinci yılımızdaydık."

"Sanırım 2022 konseptini geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyacımız vardı. Bu yıl bir devrim değil, geçen yıl kullandığımız motorun küçük bir evrimi söz konusu."

"Valensiya'dan sonra kendime güveniyorum, ilk hislerim iyiydi, 2022'dekinden daha iyiydi." dedi.

Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Ducati Corse

Bastianini fabrika takımına geçişin çok büyük bir adım olmadığını düşünüyor

Bu yıl Ducati için değişen denklerden birisi Jack Miller'ın ayrılığı sonrası Ducati koltuğuna Enea Bastianini'nin geçmiş olması.

Geçen yıl Bagnaia ve Bastianini arasındaki ilişkinin çok iyi olmadığı söylenmişti. Fakat İtalyan sürücü, temel olarak kendi işine odaklanıyor ve ilk işi yeni takımına alışmak.

Bastianini, "2023 motosikletiyle ilk karşılaşmam benim için çok iyiydi."

"Bunun çok büyük bir adım olduğunu düşünmüyorum, bir sonraki testte biraz daha yeni parça deneyeceğiz"

"Valensiya'da sürdüğüm motosikletle arada çok büyük bir fark yok. Benim için en büyük fark 2019 versiyonundan 2021 versiyonuna geçmemdi."

25 yaşındaki İtalyan sürücü, geçen sezon Pramac'ta Johann Zarco'nun ekip şefi olan Marco Rigamonti ile birlikte çalışacak.

"Yaklaşımımız iyiydi, birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Sezon boyunca gerilim artacağını biliyoruz ama şu anda hedeflerime odaklanmış durumdayım ve birlikte iyi çalışıyoruz. Fabrika ekibindeki yaklaşım biraz daha farklı, Pecco bu süreci iyi biliyor. Fakat bu konuda endişeli değilim. Bu konuda oldukça heyecanlıyım."