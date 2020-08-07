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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Bagnaia, Çek GP'de yarışamayacak

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Bagnaia, Çek GP'de yarışamayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 13:23

Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, cuma günü Brno'daki ilk antrenman seansında geçirdiği kazada dizini kırdı ve hafta sonunun kalanında yer alamayacak.

İtalyan sürücü, bu sezona çok iyi başladı ve Jerez'deki Endülüs Grand Prix'sinde muhtemel bir podyuma doğru giderken motor sorunu yaşadı ve yolda kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Bu hafta sonu podyum savaşında olması ve ardından Ducati'ye uyacağı düşünülen Avusturya'da güçlü olması beklenen Bagnaia, Cuma sabahı Brno'da geçirdiği kazada sakatlandı.

İlk virajda motosikletinin kontrolünü yapan Bagnaia acı içerisinde yerde kaldı ve dizinde kırık şüphesiyle kontrol içinBrno'daki bir hastaneye transfer edildi.

Pramac patronu Fracesco Guidotti, Bagnaia'nın bu hafta sonu yapılacak yarışa katılamayacağını ve gelecek hafta sonu Avusturya GP'sini de kaçırmasını beklediklerini doğruladı.

Pramac ve Ducati daha sonra, Bagnaia'nın ayağındaki kırığın sağ kaval kemiğinde olduğunu ve ameliyat için İtalya'ya döneceğini ve en az iki yarışı da kaçıracağını doğruladı.

Guidotti, "Görüntülere göre kaval kemiğinde kesinlikle ameliyat edilmesi gereken bir kırık var. Şimdi, sakatlığa bağların da dahil olup olmadığını görmek için MR çekiniyor."

“Daha detaylı bilgiye sahip olur olmaz, nasıl, nerede ve ne zaman operasyon yapacağımıza karar vereceğiz, ama kesinlikle mümkün olan en kısa zamanda yapmak istiyoruz." dedi.

Bagnaia'nın yerini henüz açıklanmasa bile önümüzdeki Avusturya GP'de Michele Pirro'nun alması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Çek GP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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