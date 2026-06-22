Bagnaia, Bezzecchi'nin cezası hakkında: "Yarıştan men edilmesi biraz ağır"
Francesco Bagnaia ve Valentino Rossi, Marco Bezzecchi'nin Brno'da bir pist görevlisine fiziksel temasta bulunmasının ardından aldığı yarış yasağı hakkında konuştular.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Brno'da cumartesi günü sprint yarışında kaza yaparak yarış dışı kalan Marco Bezzecchi'nin sinirli şekilde görevli alanına yöneldiği, bazı görevlileri ittiği ve motosikletin kurtarılması sürecindeki bir müdahale sonrası bir görevliye tokat attığı görüldü. Bu olayın ardından Bezzecchi, yarıştan men cezası aldı.
Bezzecchi, olay sonrası ilgili görevliye hem kamuoyu önünde hem de özel olarak özür dilemiş olsa da, bu olay motor sporları camiasında geniş yankı uyandırdı.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi'nin yakın arkadaşı ve Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia, verilen cezanın ağır olduğunu savundu.
Bagnaia, "Bezzecchi'yi çok iyi tanıyorum. Böyle bir kazanın hemen ardından bir sürücünün ne kadar sinirli olabileceğini çok iyi anlıyorum. Bu davranışını haklı çıkarmaz ama yarıştan men edilmesi biraz ağır."
MotoGP efsanesi ve Bezzecchi'nin uzun yıllardır mentoru olan Valentino Rossi ise şunları söyledi: "Marco'nun bir hata yaptığını düşünüyorum ama açıkçası yarışamamasını beklemiyordum."
Valentino Rossi the VR46 team owner on the grid
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
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