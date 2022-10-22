Bagnaia: "Ben de insanım ve baskıyı hissetmeye başlıyorum"

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Şampiyona lideri Bagnaia, dünya şampiyonluğuna ulaşma ihtimali bulunan Malezya GP'de kabus gibi bir günü geride bıraktı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen 3. antrenman ve sıralama seanslarında kaza yapan Bagnaia, yarın sabah gerçekleştirilecek yarışa 9. sıradan başlayacak. Bagnaia, kötü bir gün geçirse de en azından şampiyonadaki ana rakiplerinin önünde yer almayı başardı.

Bagnaia, 3. antrenman seansında kendisini takip eden ve sonrasında da önüne geçen Morbidelli'ye fazla sinirlendiğini söylüyor.

Şampiyona lideri, "Bugünün tek pozitif seansı Q1'di. Sonrasında günümü mahvetmek için yapabileceğim her şeyi yaptım. Ben de insanım ve baskıyı hissetmeye başlıyorum."

"Fabio ve Franco'nun yaptıklarına çok sinirlendim ve 4. virajda fazla zorlayarak düştüm. Bu tarz durumları okumayı öğrenmem lazım. O noktada o kadar zorlamama gerek yoktu çünkü zaten 3. sıra garanti gibi bir şeydi."

"Henüz Morbidelli ile konuşma şansı bulamadım. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor ama artık çok fazla yaşanmaya başladı. Arkamda birkaç motosikletin olduğu, birkaç motosikletin beni takip ettiği anlar vardı."

"Kurallar bunun hakkında bir şey demiyor ama artık çok fazla olmaya başladı." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Bagnaia, yarınki yarışa 9. sıradan başlayacak. İtalyan sürücü, ilk iki sırada yer alan Jorge Martin ve Enea Bastianini'nin ilk turlardan itibaren önde kaybolabileceğini düşünüyor. Bu iki isim de amaçlarının Bagnaia'ya yardım etmek değil, yarışı kazanmak olduğunu belirtti.

Bagnaia ise yarınki yarışta belki de Ducati'nin takım emirleri uygulamaya başlaması gerektiğini düşünüyor.

Yarış hakkında konuşan Ducati sürücüsü, "Bence diğer Ducatiler [Martin ve Bastianini], önde kaybolmaya çalışacaklar. Yarın, takım emirlerini uygulamaya başlamamız gereken gün olabilir."

"Motosiklet üzerimdeki hissiyatım çok iyi. İstediğim gibi frenleyebiliyorum ve lastiklerle birçok tur atabildim, onları nasıl korumam gerektiğini biliyorum. Lastikleri yönetmek bu yarışın en önemli noktalarından biri olacak."