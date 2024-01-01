Bagnaia: "Baskı olmadan keyif alamazsınız"

İkili, şampiyonluk yılın son yarışına kaldığı için son yıllardaki en yakın MotoGP şampiyonluk mücadelelerinden birini yaşadı.

Bu durum Bagnaia'nın Fabio Quartararo'ya üstünlük sağladığı 2022 yılı için de geçerliydi. Ancak sprint yarışlarının denkleme girmesi bu yılki mücadeleyi daha da çekişmeli hale getirdi.

Bagnaia, bireysel hatalar yapmasına rağmen, Martin tarafından kendisine uygulanan baskıdan keyif aldığını itiraf etti.

MotoGP.com'a konuşan İtalyan pilot, "Baskı bir ayrıcalıktır. Bu his olmadan, bundan zevk alamazsınız."

"Kazanmak ya da kaybetmek farklı bir baskı yaratabilir ve bu harika bir şey."

"Bu mümkün olan en iyi şey. Jorge'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu duyguyu daha fazla hissetmeme yardımcı oldu." dedi.

2018-19'da Marc Marquez'den bu yana ilk kez arka arkaya MotoGP şampiyonu olan Bagnaia, önümüzdeki yıl daha da zorlu bir mücadele bekliyor.

Bunun nedenlerinden biri, altı kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez'in Valencia testini dördüncü sırada tamamlamasının ardından şimdiden heyecan verici olduğunu kanıtlayan Ducati'ye katılması.

Bagnaia, "2024 daha zor olacak. Gelecek yıl Ducati ile Marc olacak, Bezzecchi olacak, belki Yamaha ile Quartararo olacak, Ducati ile Morbidelli olacak ve KTM'leri de unutamayız." dedi.