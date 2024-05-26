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MotoGP Katalonya GP

Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP Katalonya Grand Prix sprint yarışının son turunda liderken düşmesinin ardından "büyük bir fırsatı daha kaybettiğini" söyledi.

Lewis Duncan Germán Garcia Casanova
Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu, 12 turluk sprintin ilk bölümlerinde dördüncü sıraya kadar gerilemesine rağmen yükselmeyi başardı.

KTM'den Brad Binder yedinci turda liderlikten düştüğünde, Bagnaia ilk sıraya çıktı ve 2023 Avusturya GP hafta sonundan bu yana ilk sprint galibiyetini elde etme yolunda görünüyordu.

Ancak son turda 5. virajda kaza yaptı ve sezonun üçüncü sprint DNF'sini kaydetti.

Bagnaia, 5. viraja daha önce girdiğinden daha yavaş girdiği için kazayı "ilginç" olarak nitelendirdi ve o noktada aşırı hız yapmadığını öne sürdü.

Bagnaia, "Görünüşe göre [bir viraja] daha yavaş girmek, [daha önce olduğu gibi] aynı frenleme ile kaza yapmanıza neden olabilir."

"Normalde, normal koşullarda bu olamaz. Ancak burada, yol tutuş seviyesinin felaket olduğu yerde, bu olabilir."

"Dolayısıyla bunu analiz etmemiz, anlamamız ve yarın için bu tür durumlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor çünkü yarış daha uzun, daha sıcak ve yarışı bitirmek önemli olacak çünkü üst üste üç haftadır sprint yarışında gerçekten güçlüyüz ama sorunlar ya da kaza nedeniyle yarışı bitiremiyoruz."

"Yani bir başka büyük fırsatı daha kaybettik. En hızlıydım, liderdim, damalı bayrağa doğru gidiyordum ama bu yeterli değildi."

"%100 odaklanmıştım. Nasıl kazanacağımı biliyorum ve bu benim tarzımda bir galibiyetti çünkü her şeyi mükemmel bir şekilde kontrol ediyordum."

"Daha fazla lastiğim vardı, daha fazla hızım vardı, bu yüzden her şeyi mükemmel yapıyordum ve verilerime baktığınızda kaza anını gördüğünüzde bu tür bir durumda bir kaza olması gerçekten çok garip."

"Ancak bugün lider olan her sürücünün kaza yapması gerçekten garipti, bu yüzden bu garip bir durum ve yarın için anlamamız gerekiyor." dedi.

Bagnaia'nın sprint zararları neler?

Şampiyona lideri Jorge Martin'in tempo açısından geride kaldığı sprintte Bagnaia, sıralamadaki 38 puanlık farkını azaltma yolunda ilerliyordu.

Bunun yerine, Bagnaia şampiyonada 44 puan geriye düşerken, Martin ikinci sıradaki Marc Marquez'e sadece bir puan kaybetti.

2023'ün ilk yarısında sprint uzmanı olan, dört kez kazanan ve beş Cumartesi podyumu daha elde eden Bagnaia, 2024'te pek başarılı olamadı. Aslında, geçen yılki Malezya GP'sinden bu yana Bagnaia bir sprint podyumuna sahip değil.

Katar'da dördüncülükten öteye gidemedi ve Portekiz'de de aynı şekilde, rahat bir şekilde öndeyken yaptığı bir hatanın ardından bir podyumu daha kaçırdı.

Zorlu bir Amerika GP hafta sonunda sprintten sadece iki puanla ayrılırken, İspanya GP sprintindeki kaza hiçbir puan alamamasına neden oldu.

Le Mans'da ikinci motosikletinde (sıralamalarda bir numaralı GP24'ünü düşürdükten sonra yarışmak zorunda kaldığı) bir sorun yaşaması onu yarıştan çekilmek zorunda bıraktı.

Buna karşın Martin üç sprint yarışı kazandı, ikisinde üçüncü oldu ve Barselona'da zorlu bir günün ardından dördüncülüğü kurtardı. Marquez, Gresini Racing tarafından işletilen 2023-spec Ducati ile altı yarışta dört sprint ikinciliği elde etti.

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