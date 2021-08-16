Bagnaia, Avusturya GP'de ıslak zemin lastiği için pite gelmesinden ötürü "öfkelenmiş"

Pazar günkü yağmurlu Red Bull Ring yarışında Bagnaia, 25. turda pite giren lider grubun bir parçasıydı.

Ducati sürücüsü, son tura geçiş lastikleriyle devam eden, yarışın nihai galibi Brad Binder’ın 27.3 saniye gerisinde 10. sırada başlamıştı. Fakat ardından, Güney Afrikalı sürücüden 15 saniye daha hızlı bir tur atıp 9 sürücüyü geçerek 2. sırada finiş gördü.

Yine Bagnaia, son tur öncesinde pite girmekten ilk başta pişmanlık duyduğunu kabul etti ve şunları söyledi: “Son tura başladığımızda öfkeliydim çünkü 10. sıradaydım, önümde bir grubun olduğunu görebiliyordum ama bunun 9 sürücüden oluşan bir grup olduğunu düşünmüyordum.”

“Bu yüzden onlara yaklaşım, 4. virajda frenajla Taka Nakagami’yi geçtim. Ardından 6 ve 7. virajda diğer sürücüleri geçtim.”

“Bu iyiydi. 8. virajda [Iker] Lecuona’yı geçtim ve sonrasında önümde kimse kalmamıştı.”

“Bu nedenle, podyum pozisyonunda olduğumu düşünmüyordum çünkü sadece 6 sürücüyü [geçtiğimi] saymıştım ve 4. sıradayım sanmışım ama dev ekrana baktığımda ikinciydim ve biraz mutlu oldum.”

“Fakat turun başında öfkeliydim.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ayrıca Bagnaia, Marc Marquez’in bu koşullarda ne yaptığını takip edebilmek için öne geçmesine izin verdiğini ve Honda sürücüsünün 25. turda pite girmeye karar vermesi, Bagnaia’yı da aynı şeyi yapması konusunda teşvik etmiş.

İtalyan sürücünün takım arkadaşı Jack Miller, yağmurun baş gösterdiği 22. turda pite girmişti ve bu kumarı doğru sonucu vermeyip 11. sırada finiş görmüştü.

Fakat, yarışın kuru zemindeki kısmında arka yol tutuşunda zorlanarak 22. turun başında 8. sıraya düşen Miller, bu kumarı oynamak zorunda olduğunu dile getirdi.

Miller, “Bugün çok iyi sürdüm gibi hissettim, sadece diğerlerini takip edebilecek performansa sahip değildim.”

“Çok iyi sürüyorlardı. Sonuna kadar savaştım ve yarışın sonuna doğru gerçekten çok zorlanıyordum.”

“Sanki joker kartımı oynamam gerekiyormuş gibi hissettim, 6 tur kala tepenin başından yağmurun geldiğini gördüm.”

“Bu yüzden ‘bunu yapmam gerekiyor’ dedim ve sadece neler olacağını görmeyi deneyecektim çünkü erkenden ıslak zemin lastiklerine geçmek son umudumdu ve böylece diğerlerini pistte ya da pitte olmaları fark etmeksizin geçebilecektim.”

“Fakat ne yazık ki bu gerçekleşmedi.”

“Sadece bizim günümüz değildi. Bu yüzden ileriye bakacağız ve pes etmeyeceğiz.”

“Hâlâ buradayız, en azında yarışı bitirdik. Bu ne benim ne takımın istediği ya da ihtiyacı olan şeydi ama vazgeçmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.