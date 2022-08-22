Bagnaia: "Avusturya GP, bu yılın en zor galibiyetiydi"

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İtalyan sürücü, pazar günü gerçekleştirilen Red Bull Ring yarışında bu yılki dördüncü zaferini alırken, şampiyonluk umutlarını diri tutmuş oldu.

Yarışa ikinci başlayan Bagnaia, havanın serin olduğu yarışta, yağmur da beklendiği için yumuşak ön lastikle başladı.

Ancak şartların tutarlı olması ve herhangi bir sürpriz yaşanmamasıyla, ön lastiği bitmeye başladı. Buna rağmen Fabio Quartararo'nun 0.492 saniye önünde zafere uzandı.

Galibiyetin ardından konuşan Ducati sürücüsü, "Bugün için çok mutluyum çünkü bu yılın en zor yarışlarından biriydi çünkü ön lastik için en güvenli seçimi yaptım."

"Fakat en güvenli seçim, bugün bu koşullar için en iyi seçim değildi. Bu seçimi yaparken biraz yağmur olmasını ya da sıcaklığın biraz düşmesini bekliyordum."

"Belki de sert biraz daha iyi olabilirdi çünkü ön tarafın kilitlenmesiyle ilgili çok fazla problem yaşadım."

"Her neyse, gerçekten mutluyum. Bu hafta sonu yine harika bir iş çıkardık."

"Takımım bu hafta sonu inanılmaz bir çaba gösterdi. Böylesine hızlı başlamama da şaşırdım dünkü 4. antrenmana kadar rekabetçi değildim ve hızlı olmakta zorlanıyordum."

"Dün çok iyi bir iş başardık ve bu yüzden hafta sonumdan çok mutluyum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images