Bagnaia, Avustralya'da Martin ile arasındaki farkın "inanılmaz" olduğunu düşünüyor

Endonezya GP'sinde şampiyonluk liderliğinin Bagnaia'dan Pramac'tan Martin'e ve tekrar Bagnaia'ya geçmesinden bir hafta sonra, Phillip Island'a gelen ikili arasında 18 puan fark bulunuyor.



Bagnaia, Mandalika'daki sıralama turlarında 13. sıraya kadar geriledikten sonra şampiyona liderliğini kaybetti ve Martin'in kazandığı sprintte ancak sekizinci olabildi.



Ancak Pazar günü Martin'in kaza yapmasının ardından Bagnaia yarışı kazanarak farkı yeniden 18'e çıkardı. Bagnaia, Phillip Island'daki Cuma antrenmanlarını kritik ilk 10 sıranın dışında bitirmesinin ardından bir kez daha Q1 mücadelesiyle karşı karşıya.



Bagnaia, tıpkı Endonezya'da olduğu gibi, daha yumuşak lastiklerde, özellikle de çekişte zorlandı ve bu da sadece son virajda dördüncü sıradaki Martin ile arasında 0.2sn'lik bir farka yol açtı.



Avustralya'da Cuma günü Martin'den 0.4 sn daha yavaş olan Bagnaia, "Arka tarafta orta lastik ile başladık ve her şey harikaydı, hız bu tür lastiklerle en iyi hızlardan biriydi."



"Ancak hızlı tur için yumuşak arka lastiği taktığımızda sorun yaşamaya başladım."



"Belki de en iyi strateji neredeyse tüm diğer sürücüler gibi yumuşakla başlamak ve yumuşak lastiğin tepkisini analiz etmekti."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı





"[Seçtiğimiz] strateji belki de yarış için en iyisiydi, ancak bu şekilde hızlanma ve hızlı viraj girişlerinde çok zorlanıyorum."



"Motosikletim çok agresif, çok gergin. Örneğin, son virajdan bitiş çizgisine kadar Martin'e karşı 0.2 sn kaybediyorum ki bu inanılmaz bir şey... Çekişi kaybediyorum."



"Sorun aşağı yukarı buydu ama Mandalika'da olduğu gibi motosikletle ilgili hislerim o kadar da kötü değil. Bu garip." dedi.



Phillip Island'daki grand prix, Pazar günkü aşırı rüzgar tehdidi nedeniyle Cumartesi öğleden sonraya alındı.



Bu durum Bagnaia'nın Q1'deki görünümünü hafta sonu için hayati bir an haline getirdi çünkü Martin Cumartesi günü tam puanla şampiyonada Bagnaia'yı geçebilir.

Bagnaia, Q1'den çıkıp gridde sağlam bir konuma yerleşebilirse, Endonezya'da 13. sıradan gelip kazanmasında olduğu gibi rekabetçi bir yarış motosikletine sahip olduğuna inanıyor.



Bagnaia, "Bir pistten diğerine aşağı yukarı aynı ayarlarla geçip sonunda benim için işe yaramaması biraz garip."



"Bu ilk kez olmuyor, aşağı yukarı tüm sezon boyunca Cuma günü zorlanıyoruz, Cumartesi daha iyi oluyoruz ve Pazar günü en hızlı biziz."



"Bu durumda, en hızlı olmak için bir gün daha az vaktimiz var, ancak bu pistte net bir avantaj elde etmek daha zor."



"Bu sabahki hızımıza ve öğleden sonraki hızıma baktığımızda, tutarlılık açısından en rekabetçi olanlardan biriydim."



"Ben orta lastiği kullanıyordum, aşağı yukarı diğerleri yumuşak lastiği kullandı."



"Bana göre çalışmamız diğerlerinden daha iyiydi, sadece [hafta sonuna] daha iyi bir hisle başlama konusunda gelişmemiz gerekiyor."



"Bugün arka lastikle tutarlı olmak zordu. Orta lastik geçen yılki sert lastik."



"Ancak 2019'da 13. veya 14. başladım ve dördüncü bitirdim ve 2019'da olduğumdan biraz daha iyi olduğumu düşünüyorum. Burada geri dönüşler mümkün." dedi.