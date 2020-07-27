Bagnaia artık "tam manasıyla" MotoGP sürücüsü gibi hissediyor

Jerez'deki 2. yarış öncesinde sıralamalarda 3. olarak Ducati sürücüleri içerisinde en üst sırada yer alan Bagnaia, yarışta uzun süre Yamaha sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales'in önünde 2. sırada mücadeleyi sürdürdü.

19. turda 3. sıradaki Rossi ile 2.4 saniye fark açan Bagnaia, motosikletinden yükselen dumanlar nedeniyle kenara çekmek zorunda kaldı.

Jerez'deki ilk yarışta da güçlü performans gösteren Bagnaia, 2021'deki kadrosunu netleştiremeyen Ducati fabrika takımına kendisini göstermeyi başardı.

Ducati'nin Andrea Dovizioso'nun yerine kendisini düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda Bagnaia, "Şu anda biz hızlı olmaya odaklanıyoruz. Tüm hafta sonu boyunca en hızlı Ducati sürücüsü olduğumu bilmek beni güçlendiriyor ancak bu hafta sonu olduğu gibi çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum."

"Ana takım şansı gelirse, bundan mutlu olurum. Ancak şimdilik bu konu hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. Bu hafta sonu güzel olan şeylerden birisi, tam manasıyla bir MotoGP sürücüsü gibi, gerçekten güçlü hissetmem oldu." dedi.

Yarışın başında pozisyon kaybeden Bagnaia, start konusunda çok iyi olmadığını kabul etti ve bunun, Fabio Quartararo'dan kopmasına neden olduğunu söyledi.

Bagnaia, "Etrafımdaki sürücülerden daha hızlı olduğumu, performansımın daha çok Quartararo'nunkine benzer olduğunu gördüm. Bunun sonucunda hemen Jack'i geçmeye çalıştım ancak düşme riskim vardı. Bu yüzden daha sakin oldum."

"Diğerlerinin de zorlamaya başladığını görünce, onları yavaşça geçmeye çalıştım. Vale'nin önünde geldiğimde artık yapacak bir şey kalmamıştı."

"Sonrasında motosikletin gittikçe yavaşlamaya başladığını hissettim ve 4 tur sonra motor gerçekten gitti. Siyah-turuncu bayrak sallandı ve durmak zorunda kaldım."

"Performansım Fabio'ya çok benzerdi. Bana göre, yeteri kadar zorlayabilseydik onunla aynı aralıkta olabilirdim ve onu ne kadar zorlayabileceğimi görebilirdik." dedi.

Yardımcı editör: Mark Bremer