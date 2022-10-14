Bagnaia: "Artık hücuma geçme ve risk alma zamanı"

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Yarış dışı kaldığı Almanya GP'sinden bu yana çok iyi bir form tutturan ve son yedi yarışta 6 podyum ve 4 galibiyet elde eden Bagnaia, şampiyona lideri Fabio Quartararo ile aradaki 91 puanlık farkı da eritti, bitime üç yarış kala fark sadece iki!

Son zamanlarda kendisini bir şampiyonluk adayı olarak görmeye başlayan İtalyan sürücü, Quartararo'yu yenmek için "risk alması" gerektiğini kabul etmekle birlikte Phillip Island'ın Ducati için en ideal pist olmadığının da farkında.

Cuma gününü sekizinci sırada tamamlayan Bagnaia,"Onun [Quartararo] gibi ben de risk almak zorundayım. Şu anda hepimiz risk almak zorundayız çünkü önde kalmak çok önemli."

"Bu iki yarış elbette motosikletimiz için en iyisi değil, ancak geçen yıl yavaş olduğumuz pistlerde artık rekabetçi olduğumuzu da birçok kez gösterdik."

"Her halükarda geçmiş yarışlarda uyguladığım stratejiyi uygulayacağım, yani zorlayacak, mümkün olanın en iyisini yapmaya ve şampiyona hakkında çok fazla düşünmemeye çalışacağız.

"Şampiyonluğu düşünmek güzel ama şu an hücuma geçme zamanı." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Cuma günü Phillip Island'daki her iki antrenman seansında da rüzgarlı koşullardan kötü etkilendiğini ve birinci ve üçüncü sektörlerde ciddi hız kaybettiğini söyledi.

İtalyan sürücü, "Samimiyetle söylüyorum, bu sabah rüzgardan ötürü çok zorlandım."

"İkinci ve üçüncü virajların çıkışında bana yardımcı olan bazı şeyler yaptım ve bu sayede hızımı arttırabildim."

"Öğleden sonra rüzgâr daha da kötüydü, belki de ayarlarım ya da sürüş tarzım nedeniyle biraz zorlanıyordum."

"Sonra bir adım daha öne çıktık ve üçüncü sektörde kullanılmış lastiklerle oldukça hızlıydım, bundan dolayı mutluyum."

"Ancak çok da iyi bir tur zamanı elde edemedim. Görünüşe göre ilk sektörde ve üçüncü sektörde epey gerideyim, ikinci ve dördüncü sektörlerde ise öndeyim. Bu garip ama ne yapacağımızı zaten biliyoruz." dedi.