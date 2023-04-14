Bagnaia: "Arjantin'deki kazanın sebebini halen bilmiyorum"

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Arjantin GP'sini rahat bir şekilde ikinci götüren Bagnaia, son turlara girilirken kaza yaparak yarışa veda etti ve şampiyona liderliğini VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi'ye kaptırdı.

O sırada neden kaza yaptığına dair hiçbir fikri olmayan dünya şampiyonu, iki haftalık ara boyunca halen hiçbir şey öğrenemediğini itiraf ediyor.

Bagnaia, "Sadece ıslak zeminin kuru zeminden daha kaygan olduğunu öğrendim, çünkü içtenlikle neden kaza yaptığımı anlamaya çalışıyordum!"

"Ancak yine içtenlikle söylüyorum ki hiçbir neden yok. Bunu açıklamak zor. Artık bu hafta sonunu düşünmeliyiz, Arjantin geçmişte kaldı."

"Henüz şampiyonayı düşünmenin zamanı değil, bu yüzden çok fazla risk almamak doğru; ancak Arjantin'de ikinci gidiyordum, ıslak zeminde ilk kez bu kadar rekabetçiydim.

"Oradaydım ve sakin olmaya çalışıyordum, bir şey beklemiyordum. Sadece herhangi bir risk almadan Alex Marquez ile farkı açmaya çalışıyordum ve farklı bir şey yapmıyordum -yine de kendimi yerde buldum."

"Her neyse, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Önceden bahsettiğimiz gibi, Bagnaia'nın düşüşünün ardından şampiyona liderliğinde yeni bir isim oturuyor: Marco Bezzecchi.

Sezona epey güçlü giren ve Portekiz'de de podyuma çıkan Bezzecchi, sadece bir hafta sonra ise kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Bezzecchi, galibiyetinden bu yana VR46 kampından ne gibi tavsiyeler aldığı sorusuna "Elbette 'ayaklarımı yere sağlam basmam' gerektiği söylendi."

"Takımdaki herkes bana bundan söz etti, zaten ben de böyle düşünüyordum."

"Şampiyonayı düşünmek için gerçekten çok erken olduğunu biliyorum. Bu yüzden şimdiden şampiyonluğu düşünmüyorum."

"Sadece zaferin tadını çıkardım ve Arjantin'e nasıl geldiysem buraya da öyle geldim: sadece kendim olmak ve hızlı olmaya çalışmak." dedi.