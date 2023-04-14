Önceki / Oliveira: "Marquez özür diledi, benim için konu kapandı" Sonraki / MotoGP Amerika 1. antrenman: Marini son anda zirvede, Quartararo ikinci!
MotoGP / Amerika GP Haberler

Bagnaia: "Arjantin'deki kazanın sebebini halen bilmiyorum"

Son şampiyon Francesco Bagnaia, Arjantin'deki kazasının sebebini ne kendisinin, ne de Ducati'nin anlamlandıramadığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Bagnaia: "Arjantin'deki kazanın sebebini halen bilmiyorum"
Haberi dinle

Arjantin GP'sini rahat bir şekilde ikinci götüren Bagnaia, son turlara girilirken kaza yaparak yarışa veda etti ve şampiyona liderliğini VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi'ye kaptırdı.

O sırada neden kaza yaptığına dair hiçbir fikri olmayan dünya şampiyonu, iki haftalık ara boyunca halen hiçbir şey öğrenemediğini itiraf ediyor. 

Bagnaia, "Sadece ıslak zeminin kuru zeminden daha kaygan olduğunu öğrendim, çünkü içtenlikle neden kaza yaptığımı anlamaya çalışıyordum!"

"Ancak yine içtenlikle söylüyorum ki hiçbir neden yok. Bunu açıklamak zor. Artık bu hafta sonunu düşünmeliyiz, Arjantin geçmişte kaldı."

"Henüz şampiyonayı düşünmenin zamanı değil, bu yüzden çok fazla risk almamak doğru; ancak Arjantin'de ikinci gidiyordum, ıslak zeminde ilk kez bu kadar rekabetçiydim.

"Oradaydım ve sakin olmaya çalışıyordum, bir şey beklemiyordum. Sadece herhangi bir risk almadan Alex Marquez ile farkı açmaya çalışıyordum ve farklı bir şey yapmıyordum -yine de kendimi yerde buldum."

"Her neyse, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Önceden bahsettiğimiz gibi, Bagnaia'nın düşüşünün ardından şampiyona liderliğinde yeni bir isim oturuyor: Marco Bezzecchi.

Sezona epey güçlü giren ve Portekiz'de de podyuma çıkan Bezzecchi, sadece bir hafta sonra ise kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Bezzecchi, galibiyetinden bu yana VR46 kampından ne gibi tavsiyeler aldığı sorusuna "Elbette 'ayaklarımı yere sağlam basmam' gerektiği söylendi."

"Takımdaki herkes bana bundan söz etti, zaten ben de böyle düşünüyordum."

"Şampiyonayı düşünmek için gerçekten çok erken olduğunu biliyorum. Bu yüzden şimdiden şampiyonluğu düşünmüyorum."

"Sadece zaferin tadını çıkardım ve Arjantin'e nasıl geldiysem buraya da öyle geldim: sadece kendim olmak ve hızlı olmaya çalışmak." dedi.

paylaşım
yorumlar

Oliveira: "Marquez özür diledi, benim için konu kapandı"

MotoGP Amerika 1. antrenman: Marini son anda zirvede, Quartararo ikinci!
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

MotoGP
Amerika GP

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

MotoGP
Amerika GP

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum" Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Rins şikayetçi: "Honda benden çok az faydalanıyor"

Rins şikayetçi: "Honda benden çok az faydalanıyor"

MotoGP
Amerika GP

Rins şikayetçi: "Honda benden çok az faydalanıyor" Rins şikayetçi: "Honda benden çok az faydalanıyor"

Son Haberler

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

MGP MotoGP
Amerika GP

MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci

Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci

MOT3 Moto3
Circuit of the Americas

Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci

Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor

Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor

MGP MotoGP
Amerika GP

Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor Honda, Kalex şasisi denediği iddiasını reddediyor

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

MGP MotoGP
Amerika GP

Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum" Quartararo: "Motosikletin sınırlarını hissedemiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.