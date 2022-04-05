Bagnaia, Arjantin'deki sıkıntılarının "kendisine bir ders olmasını" istiyor

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Dört kez MotoGP yarış kazananı, cumartesi günü ikinci antrenmanda trafiğe takıldıktan sonra, hayal kırıklığı yüzünden ana düzlükte sert fren yapmaktan ceza almadığı için şanslıydı.

Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller grid cezası aldığı için bir sıra yükselmesine rağmen Q2'ye geçemedi.

Bagnaia, motosikletindeki ayarın daha çok ön tarafa odaklı olduğunu anlayınca, yarışta beşinci sıraya yükselmeyi başardı.

Bagnaia, "Bu hafta sonunun bana bir ders olmasını isterim."

"Sıralamada yaptıklarım sayesinde yarışta daha sakindim. Neler olduğunu anlamak ve bir daha olmasına izin vermemek istiyorum."

"Amerika'da daha rekabetçi olacağıma eminim, geçtiğimiz yıl zaten orada rekabetçiydim ve bu yıl daha iyi olabileceğini düşünüyorum."

"Baskı olmaması, akıllı olmak, sakin olmak ve yarışta yaptıklarımızla yeniden başlamak önemli olacak."

"Asıl hedefimiz kesinikle beşincilik değil ama yeniden başlamaya ve tekrar zirvede olmayı düşünmeye yardımcı oluyor." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

Bagnaia, şunları ekledi: "Isınma seansında gerçekten iyi bir iş çıkardık."

"Ön taraftaki hissi sonunda geri aldım. Bunu Mandalika'da zaten hissediyordum ama şimdikinden daha azdı."

"Şimdi motosikletin önünde yapmak istediklerimi yapabiliyorum. Her şey daha iyi. Frenlemede serttim ve motosiklet bunu yapmama yardımcı oldu."

"Böyle bir yarışa gerçekten ihtiyacım vardı. Arkadan başlamak benim suçumdu."

"Takıma çoktan özür diledim çünkü pitte çok çalışıyorlar ve sadece, gergin ve kızgın olduğum için bu kadar arkadan başladım. Bu yüzden onlara üzgün olduğumu söyledim." dedi.

Miller, Q2'de Fabio Quartararo'yu engellediği için 14. sıraya düşürüldü ve yarışta pozisyonunu geliştirmedi.

Avustralyalı, ön tarafta tutuş eksikliği yaşadı ve hafta sonu kısaltıldığı için sorun yaşadığını söyledi.

Miller, "Bir kişiyi dahi geçmediğim hiçbir yarışım olmadı. Bu benim için çok büyük bir yenilgi. İyi hissettirmiyor."

"Hepimiz sorunların ne olduğunu anlamak ve olabildiğince hızlı bir şekilde çözüm bulmak için çok fazla çalışıyoruz."

"Sıralamada bir değişiklik yaptık ve yarışta bir değişiklik daha yapıp dengeyle biraz oynadık. Bu da ön tarafta hiçbir tutuş vermedi."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Birinci viraja giderken birkaç tümsek var ve bir temiz bir de kirli çizgi var. Kirli çizgiye lastiğimi koyamadım."

"Eğer yapsaydım ön taraf kitlenirdi. Bu yüzden temiz ve düzgün bir yarış geçirmem gerekti. Frenleme noktalarında, normalde olduğu kadar zorlayamadım."

"Bu hafta sonu kesinlikle farklı oldu. İki yıldır burada olmayınca ve hafta sonu iki güne indirilince her şey daha kötüydü."

"Değiştirebileceğiniz şeyler kısıtlı. Birçok mühendis çalışıyor ama bu hafta sonu zaman yoktu." dedi.