Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"

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Aleix Espargaro, Barselona'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarını domine etti ve takım arkadaşı Maverick Vinales'in 0.3 saniye önünde en iyi zamanı yaptı.

Espargaro, bu yıl takımıyla bir galibiyet aldı ve son dört yarışın tamamında podyuma çıkarak çok iyi bir ivme de yakaladı.

Barselona, düşük yol tutuş şartlarıyla Aprilia'ya oldukça iyi uyan bir pist ve bir bakıma Espargaro'nun galibiyetini aldığı Arjantin'i andırıyor.

Sonuç olarak hemen hemen herkes cuma gününün ardından Espargaro'yu favori olarak gördüler ve böyle düşünen isimlerden birisi de son yarışın galibi Bagnaia oldu.

Cuma günü dördüncü olan Bagnaia, Aprilia'nın hızı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Başlangıçta beni şoke etti."

"Ancak ilk turlardı ve bu yıl bu pistte sık sık yol motosikletleriyle sürüş yapmışlardı."

"Yani biraz avantaja sahiplerdi ama Aprilia düşük yol tutuş şartlarında kesinlikle çok rekabetçi."

"Çok iyi bir çekişe sahipler ve bunu zaten tüm yıl boyunca gördüm."

"Bu durum böyle bir pistte daha fazla fark yaratabilir çünkü diğer sürücüler için yol tutuş gerçekten çok düşük."

"Elbette durumu bilemem çünkü o motosikleti denemedim. Fakat bu, o motosikletin özelliği gibi duruyor."

"Ayrıca Arjantin'de yol tutuş epey düşüktü ve hızlılardı."

"Aleix, Aprilia'yı inanılmaz şekilde kullanıyor ve Maverick de motosikleti Aleix ile aynı şekilde sürmeye başlıyor. Dolayısıyla onları bu pistte yenmek zor olabilir.”

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro ise tüm pozitif yorumlara rağmen Aprilia'nın sakin kalması ve işine odaklanması gerektiğini söylüyor.

Espargaro, Barselona pisti için "Yol tutuş gerçekten düşük, hatta düşük demek az kalır."

"Barcelona'nın Brno'ya benzediğini söyleyebilirim, artık Brno olmadığına göre Barselona mevcut takvimdeki en kötü tutuşa sahip pist."

"Yani buna uyum sağlamak zorundasınız. Motosikletin arka tarafıyla alakalı durum herkes için aynı, çekiş kontrol olduğu için elektronik üzerinde çalışmak çok önemli."

"Fakat ön tarafta harika hissetmiyorum çünkü motosikletin pozitif yönlerinden en iyi şekilde faydalanamıyorum."

"Yine de genel anlamda iyiyim."

"Sadece bunun cuma günü olduğunu unutmamalı ve sakin kalmalıyız." dedi.