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Bagnaia, Almanya GP'deki kazasının nedenini hâlâ bilmiyor

Francesco Bagnaia, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Almanya GP'deki kazasının nedenini hâlâ bilmediğini dile getirdi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Bagnaia, Almanya GP'deki kazasının nedenini hâlâ bilmiyor
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İtalyan sürücü, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Almanya GP'nin 4. turuna girdiğimizde Ducati'sinin arka tarafını kaybetti ve 1. virajda motosikletinden düştü. 

Bagnaia, bu kazayla birlikte, bu sezon 4. kez yarış dışı kalmış oldu. Ducati sürücüsü, şampiyonada ise lider Fabio Quartararo'nun 91 puan arkasında yer alıyor. 

Bagnaia, kazanın yaşandığı gün neden böyle bir kaza yaşandığını açıklayamıyordu. Perşembe günü Assen'de de durum pek değişmemişti, İtalyan sürücü hâlâ kazanın nedenini bilmiyor. 

Almanya'daki kazanın nedenini bulup bulamadığı sorulan Bagnaia, şunları söyledi: "Hayır kazanın nedenini bulamadık çünkü verilere bakarak bunu anlamak imkansız. Yapmaya çalıştığım tek şey neler yaşandığı hakkında daha çok düşünmek oldu."

"Bundan bulduğum tek şey böyle limitlerde sürdüğünüzde, kaza yapmak daha kolay oluyor.  Bu kazadan çıkardığım tek şey buydu. Yani verilerde hiçbir şey göremiyorsunuz." 

"Le Mans'daki kazamdan sonra garaja ilk giden bendim ve tüm takımdan özür diledim çünkü o benim hatamdı."

"Fakat bu kazadan sonra olayın neden yaşandığını anlamak çok farklı ve daha zor. Tüm pazartesi neden bu kazanın yaşandığını düşündüm, nedenini anlamaya çalıştım. Hâlâ bir cevabım yok." 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Dorna

Bazıları, MotoGP yarışından önce gerçekleştirilen Moto2 yarışından dolayı pistte bulunan Dunlop lastik hamurunun kazaya etki etmiş olabileceğini söylüyordu. Bagnaia, bu iddiaları dikkate almadı ve Sachsenring'de görmeye alıştığımız düşük yol tutuşu seviyesine "alışık olduğunu" ekledi. 

Konu hakkında konuşan İtalyan sürücü, "Kazadan önceki tüm turlarda iyi hissettim. Elbette pistte hissettiğim en iyi yol tutuşu yoktu ama zaten yol tutuşu bu pistte her zaman aşağı yukarı bu seviyede oluyor." 

"Yani pistteki yol tutuşuna ilk turlarda alışmıştım. Muhtemelen gelecek yıl Sachsenring'de 1. viraja daha sakin gireceğim." dedi. 

 

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