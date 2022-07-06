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MotoGP Haberler

Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış

MotoGP yarış galibi Francesco Bagnaia, Ibiza'da alkollüyken otomobil kazasına karışmasının ardından ehliyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış
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İspanya'da çıkan haberlere göre Bagnaia, Salı günü sabah saatlerinde otomobiliyle sürüş yaparken yol dışına çıkarak kazaya karıştı.

Kazanın ardından polisler olay yerine geldiler ve yapılan kontrollerde Bagnaia'nın kanındaki alkol ranı yüksek çıktı.

İspanya'da otomobil kullanırken maksimum 0.25 mg/l alkollü çıkmaya izin veriliyor. Bagnaia'nın sonucu ise 0.87 mg/l çıktı.

Habere göre Ducati MotoGP sürücüsü kazaya karışan tek isimdi ve yaralanan kimse olmadı.

İspanya'daki kanunlara göre Bagnaia'nın ehliyetine 1 sene ile 4 sene arasında el koyulabilir.

Motorsport.com'un iletişime geçmesi üzerine Ducati bu kazayı doğrularken, Bagnaia'nın kendisi de yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından duyurdu ve özür diledi.

Bagnaia, "MotoGP'deki ara tatil döneminde dün gece arkadaşlarımla Ibiza'daydım."

"Hollanda GP'deki zaferimi birlikte kutladık. Gece 3 gibi diskodan çıkmıştım ve bir kavşakta, başka bir araç ya da insanın karışmadığı bir kazaya karıştım ve ön tekerleklerim hendeğe düşmüştü."

"Polisler tarafından yapılan alkol testinde, kanımdaki alkol oranı İspanya kanunlarına göre izin verilenden yüksek çıktı."

"Yaşananlar nedeniyle üzgünüm. Ben normalde içen birisi değilim ve normalde olmaması gereken bir şey ciddi bir dikkatsizlik sonucu oldu."

"Herkesten özür diliyorum ve sizi temin ederim ki gerekli dersi çıkardım. Alkol aldıktan sonra asla direksiyona geçmeyin. Teşekkürler." dedi.

Bagnaia, 2022 MotoGP sezonunun ilk yarısını Assen'deki galibiyetiyle kapatmıştı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bagnaia, şampiyona lideri Fabio Quartararo ve Aleix Espargaro arasında yaşanan kazayı iyi değerlendirmiş ve rahat bir zafer kazanmıştı.

Bagnaia, Mugello ve Barselona'daki zaferlerinin ardından bu sezonki 3. yarış zaferini kazanmış oldu.

Ancak Bagnaia 4 yarışı tamamlayamadığı için şampiyonluk mücadelesinde lider Quartararo'nun 66 puan gerisine düştü.

Bagnaia'nın 2024 sonuna kadar Ducati ile anlaşması bulunuyor.

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