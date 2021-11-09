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MotoGP / Algarve GP Haberler

Bagnaia, Algarve yarışını kazanmak için "Misano'daki ile aynı şeyi yapmış"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP Algarve Grand Prix'sinde farklı hiçbir baskı hissetmediğini söyledi ve Misano ile aynı yarışı çıkardığını dile getirdi.

Bagnaia, Algarve yarışını kazanmak için "Misano'daki ile aynı şeyi yapmış"

Bagnaia'nın 2021 şampiyonluk umutları bir önceki yarış Emilia Romagna Grand Prix'sinde lider giderken kaza yapması ve Fabio Quartararo'nun dördüncü olmasıyla sona ermişti.

Fakat Ducati sürücüsü, güçlü şekilde dönmeyi başardı ve Portekiz'de tur rekoru kırarak pole pozisyonunu kazanırken, Pazar günü nispeten rahat bir galibiyet aldı. Ducati de bu sayede üreticiler şampiyonu oldu.

Artık şampiyonluk hakkında düşünmediği için daha özgür hissedip hissetmediği sorulduğunda Bagnaia, Misano'da herhangi bir baskı hissetmediği için değişen bir şey olmadığını dile getirdi.

Bagnaia, "Misano ile aynı olduğunu söyleyebilirim. Orası ile aynı şekilde yarışıyordum ve oradaki gibi zorluyordum."

"Misano'da kaza yaptığım için şanssızdım, bu sefer belki de ön tarafta sert lastik olmadığı için kaza yapmadım."

"Samimiyetimle de söylüyorum, Misano'ya kıyasla değişmedim çünkü Misano'da sadece şampiyonluk savaşında kalmaya çalışıyordum."

"Fakat kazanmanın çok zor olduğunu biliyordum çünkü Misano'da kazansaydım, Quartararo bugün kesinlikle kaza yapmazdı."

"Yani böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim, o zaman şampiyonluk baskısı olmadan yarışıyordum ve yine aynı şeyi yaptım." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Algarve GP'yi, baştan sona en üst seviyede ve önde götürdüğü için kendisinin "MotoGP'deki en iyi hafta sonu" şeklinde yorumladı. Ayrıca orta lastiğe güvenemediği için, yarışın ilk turlarında zorlandığını da söyledi.

"Çok mutluyum çünkü bunun MotoGP'deki en iyi hafta sonum olduğunu düşünüyorum ve ayrıca bu hafta sonu her seanstan gerçekten çok keyif aldım. Motosikletinizde kendinizi çok iyi hissettiğinizde her şey size çok daha kolay geliyor."

"Yani, yapılan işten çok memnunum. İkinci bitirdiğim ilk Portekiz yarışına kıyasla, bu sefer daha rekabetçi hissettim."

"Çok mutluyum. Bu yarış belki başlangıçta daha zor olabilir çünkü ön lastikle diğer yarışlara kıyasla biraz daha fazla zorlanıyordum."

"Yani, başlangıçta zorlamaya çalışıyordum ama her motosikleti yatırdığımda zorlandım."

"Fakat sonrasında her şey giderek daha iyiye gidiyordu ve bu yarışı kazandığım için çok mutluyum. Ayrıca, üreticiler şampiyonasını kazandığımız için de çok mutluyum."

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