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MotoGP İtalya GP

Bagnaia, Alex Marquez'le olan olayı nedeniyle ceza aldı!

MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, antrenman seansında Alex Marquez ile yaşadığı olay nedeniyle grid cezası aldı.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mugello'daki ikinci antrenmanın son bölümünde Marquez, 12. viraja gelirken yavaş şekilde ilerleyen Bagnaia ile karşılaştı ve turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Marquez bu duruma çok sinirlendi ve uzun süre Bagnaia'nın yanında giderek kendisine epey tepki gösterdi.

Her iki sürücü de Cumartesi günü Q2'ye kalmayı garantilerken, Bagnaia ikinci antrenmanı lider tamamladı.

Ancak Bagnaia, suçu bulunması nedeniyle Pazar günü Mugello'da yapılacak İtalya GP'sine üç sıra geriden başlayacak.

Bu ceza, sprint yarışını etkilemeyecek.

Cezadan önce Bagnaia, Marquez'in arkadan yaklaştığını gösteren hiçbir mavi bayrak görmediğini söylemişti.

Marquez'in sinirlenmesiyle ilgili olarak “Evet, her zamanki gibi."

"Öncelikle orada mavi bayraklar yoktu. Ayrıca çizginin dışındaydım, dışarıda kalmak için daha fazla fren yaptım ve her zaman olduğu gibi iyi bir şovmenlik yaptı."

“Bu yüzden de motosikletin üzerinde el kol hareketleri yaptı. Her zamanki gibiydi." dedi.

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