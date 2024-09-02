Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

Francesco Bagnaia, Aragon Grand Prix'sindeki çarpışmaları nedeniyle Alex Marquez'e ateş püskürdü ve Gresini Ducati MotoGP sürücüsünün kendisini düşürene kadar hızlanmayı bırakmadığını iddia etti.

Marc Marquez'in zaferi Pazar günü İspanya'da manşetleri domine etti, ancak küçük kardeşi Alex ve Bagnaia arasındaki anlaşmazlık da yarıştan sonra önemli bir konuşma konusu oldu.

Alex Marquez, son podyum sırası için mücadele ettikleri sırada bitime altı tur kala fabrika Ducati sürücüsüyle çarpıştı ve 13. virajdaki temas her ikisini de yarış dışı bıraktı.

Bagnaia, pist dışına kayan Gresini GP23'ün altında kaldı ve motosiklet çakılların arasında üzerinden uçtuğunda nihayet serbest kaldı.

Kazanın etkisiyle boynu ağrıyan Bagnaia, mucizevi bir şekilde ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Olayın ardından Bagnaia ve Marquez ayrı ayrı Yarış Direktörlüğü ofisine çağrıldı ve görüşlerini sunduktan sonra her ikisi de herhangi bir hata yapmadıkları gerekçesiyle aklandılar.

Ancak Bagnaia yarış sonrası verdiği röportajda suçu Marquez'e atarak İspanyol sürücünün hareketlerini “tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Bagnaia, “Pek çok şeyi açıklamak zorunda değilim. Dinamik neyse o. Bazı şeyleri yapan sürücülerin olması endişe verici. İçerideyken bir gaz darbesi hissettim ve beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“En kötüsü, beni en çok kızdıran şey veriler. Telemetri, temas sonrası Marquez'in gazı %40'tan %60'a çıkardığını ortaya koyuyor. Böyle şeyler yapan biriyle yarışmak çok tehlikeli.”

“Normalde temastan kaçınmaya çalışılır, ancak veriler bunu bu şekilde görmeyen insanlar olduğunu gösteriyor.” dedi.

Bu çarpışma, Bagnaia için şampiyona mücadelesi bağlamında oldukça maliyetli oldu. Pramac sürücüsü Jorge Martin, yarışı ikinci sırada tamamlayarak farkı 23 puana çıkardı.

Marquez ise, Bagnaia'nın kendisini geçerek üçüncülüğe yükselmesinin ardından bulunduğu konumdan Bagnaia'yı göremediğini savundu.

Bir çarpışmayı önlemek için sorumluluğun rakibinde olduğuna inanıyor.

28 yaşındaki sürücü, “Hiçbir şey olanları değiştirmeyecek. Temastan kaçınabilecek biri varsa o da benim orada olduğumu bilen Bagnaia'ydı. Bagnaia'nın dışarıda olduğundan haberim yoktu.”

“Yarış Direktörlüğü üyelerine söylediğim tek şey, eğer aramızda biraz daha boşluk bıraksaydı ve içeriye doğru girmeseydi, hiçbir şey olmayacaktı.” dedi.

Bagnaia, kazanın yanı sıra Marquez'in yarışın hemen sonrasında yaşananlar için özür dilemek için hiçbir çaba göstermemesine de üzüldü.

Ancak Motorsport.com, birkaç saat sonra ortalık sakinleştiğinde, iki sürücünün aralarındaki havayı yumuşatmak için Ducati kamyonunda özel olarak buluştuklarını anladı.

Bu görüşme sadece iki sürücü arasında gerçekleşti ve başka takım üyeleri dahil olmadı. Beş dakikadan az süren bu görüşmede, olayla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Görüşme, ikilinin Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'igna ile konuşmasının ardından gerçekleşti.