Bagnaia, aldığı tavsiyeler için Stoner ve Rossi'ye minnettar

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Cuma günkü antrenmanları 11. sırada tamamlayan, cumartesi günü çok az ilerleme kaydederek 7. olan Bagnaia, sıralamalarda 5. olmuştu.

Zorlu pistte lastiklerinde sorun yaşayan Bagnaia, daha önce Silverstone'da kazanan Rossi ve Stoner'a lastikleri nasıl kullandıklarını sordu.

Bagnaia, Rossi'nin "lastik sıcaklıklarını anlamalısın" ifadesinin kendisine çok yardımcı olduğunu, Stoner'on ise viraj çıkışlarındaki çekişe odaklanmasını gerektiğini söylediğini ve onun da yardımcı olduğunu söyledi.

Bagnaia, "Bu hafta sonu Valentino ile çok fazla konuştum. Bana durumu daha iyi anlamam gerektiğini çünkü bu hafta sonu sorun yaşadığımı söyledi."

"Onun bakış açısından neler olduğunu anlamak kolay değil çünkü evde TV kamerasından izliyor ancak o, lastikleri anlamamda, lastiklerdeki sıcaklığı anlamamda çok yardımcı oldu."

"Casey'ye ise geçmişte bu pistte daha rekabetçi olmasını sağlayan farklı bir şeyler yapıp yapmadığını sordum."

"Bu sabah bir mesaj attı ve geçmişte onun yaptığı gibi yapmaya çalıştım. İyi oldu ancak mevcut lastikler için pek iyi değildi."

"Ancak her halükarda, etrafımda böyle insanların olması beni çok mutlu ediyor." dedi.

Stoner'ın tavsiyesinin ne olduğu sorulduğunda Bagnaia, "O, viraj çıkışında çekiş bulma konusunda harikaydı ve bugün için önerisi buydu. Gazı açarken biraz daha beklemeye çalıştım, biraz daha iyi oldu."

"Sorun şu ki, belki kalan beş veya altı turda arkada yol tutuş yoktu, bu yüzden yarışın bu son bölümünde arka lastiği kullanamadığım için sadece kendi sürüş tarzımı yapmak zorunda kaldım."

"Yani frenlemede motosikleti durdurmak için çok zorladım. Öncesinde arka lastik çok sürüklendiği için sadece ön lastiği kullanıyordum." dedi.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Silverstone yarışında kazanmasının ardından 131 puana yükseldi ve şampiyona lideri Fabio Quartararo ile farkı 49'a düşürdü.

Bagnaia, iki yarışta puan farkını 91'den 49'a düşürmüş olsa da, şampiyonluk mücadelesinden ziyade her yarışa ayrı odaklanacağını söyledi.

Bagnaia, "Evet, son iki yarışta çok fazla puan kazandım ancak yine de şu anda şampiyonluğu düşünmek istemiyorum. Bunu düşünmek için daha zamanımız var."

"Sırada Avusturya var. Orada rekabetçi olmaya çalışacağım. Sadece Avusturya'yı düşünmeye çalışacağım."

"Bugün, Fabio'nun uzun tur avantajını değerlendirmek çok önemliydi ve bu kilit noktaydı. Fabio, bu uzun tur kaybıyla ve arka tarafta orta lastikle başladığı için kaybetti. Bugün önde olsaydı fark açabilirdi çünkü çok rekabetçiydi."

"Ancak Zarco onun çizgilerini kapatıyordu, bu yüzden çok fazla pozisyon kaybetti. Orta lastikte olması onun için en iyi durum değildi."

"Diğer taraftan Aleix dün büyük bir kaza yaptı ve bugün Maverick gibi çok fazla rekabetçi değildi. Bu açıdan bugün, şampiyonluk mücadelesi açısından harika bir gündü."

"Bugünkü yarışı kazanmak en önemli adımdı çünkü zorlanıyordum ve bu sene ilk defa, zorlanırken kazandım. Bu yüzden çok mutluyum."

"Hedefim her zaman rekabetçi olup yarışlar kazanmak. Şanslı olduğumu söylememiz lazım ancak Fabio bir hata yaptı ve uzun tur cezası aldı. Bu açıdan normal şartlarda Fabio benimle önde olur ve mücadele ederdi."

"O daha rekabetçiydi ancak biz, o uzun tur cezası aldığı için şanslıydık. İyi iş çıkardık çünkü bu durumu avantajımıza çevirmeyi başardık. Her zaman puan kazanmaya çalışıyorum ancak şu anda yarış yarış düşünmek istiyorum. Bu daha iyi." dedi.