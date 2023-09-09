Bagnaia: "Acı içindeyim, bacaklarımı hareket ettiremiyorum"

Barselona'daki yarışın ilk turunda önce highside yaşayan, sonra da bacağının üstünden geçen bir motosiklet nedeniyle sakatlanan Bagnaia'nın uzun süre pistlerden uzak kalabileceği söyleniyordu.

Ancak büyük bir mucize gerçekleşti ve Bagnaia kazayı sadece ufak bir sakatlıkla atlatmasının ardından hızlıca pistlere dönebildi.

Cuma günü ilk antrenman seansını 20. sırada tamamlayan, ikinci antrenman seansında ise yedinci olarak kendini Q2'ye atan Bagnaia, her şeye rağmen hiç iyi hissetmediğini itiraf ediyor.

Bagnaia, "Bir biraya ihtiyacım varmış gibi hissediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, bacağımı ya da ayağımı hareket ettiremiyorum, nitekim hematom nedeniyle acı hissediyorum."

"Cuma sabahı epey zorlu geçti çünkü ayağımı nereye koyacağımı anlamadım. Sonrasında fren denemelerine başladık, ancak her hızlı virajda arka tarafı kaybediyordum."

"Öğleden sonra ayağımı nereye koyacağımı anladım, bu kez de her zamanki gibi eğilemiyordum."

"Ağrı çok şiddetli ancak rekabetçiyiz, dolayısıyla Cumartesi gününden ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Cuma gününü ilk 10'da tamamlamak pole pozisyonunu almak gibiydi."

"İyi haber, Misano'da epey yol tutuşu bulabilmemiz. Bana sorarsanız, her pistte zorunlu bir yol tutuşu seviyesi olmalı."

"Barselona bir felaket, çok kaygan, lastiklerinizle bir hafta sonunu baştan sona planlamak imkansız. Güvenli değil, küçük bir hata yaparsanız kaza yaparsınız. Gaza sabırla basmanız gereken bir pistte yarışmak hiç keyifli değil." dedi.