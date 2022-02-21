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Bagnaia, 2024 sonuna kadar Ducati'de!

Ducati, 2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Francesco Bagnaia'nın kontratını, 2024 sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

Bagnaia, 2024 sonuna kadar Ducati'de!
Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Bagnaia, MotoGP kariyerinin tamamında Ducati ile beraber çalıştı. Seriye 2019'da Pramac ile adım atan İtalyan sürücü, bu takımla geçirdiği iki yılın ardından fabrika ekibine alındı. 

Pramac ile geçirdiği ilk iki yıl Bagnaia için epey zordu ve yıl boyunca sadece bir podyum alabildi. Buna rağmen fabrika takımına geçmesinin ardından çıkışa geçti.

MotoGP'deki ilk zaferini, Aragon'da Marc Marquez'e karşı verdiği heyecan dolu savaşın ardından alan Bagnaia, sonrasında zaferlerine yenilerini ekledi.

Aldığı diğer üç zafer ve podyumlarla, 2021 sezonunu Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun gerisinde ikinci bitiren İtalyan sürücü, 2022 sezonuna pek çok kişi için "favori" olarak başlıyor.

Motorsport.com bu ayın başlarında Bagnaia ve Ducati'nin yeni kontrat görüşmelerinde sona geldiğini öğrenmişti. 

Bugün itibariyle İtalyan sürücünün 2024 sonuna kadar Ducati'de kalmasını sağlayacak iki yıllık yeni bir kontrat imzaladığı duyuruldu.

Bagnaia, "MotoGP'de Ducati sürücüsü olmak her zaman hayalimdi ve iki sezon daha devam edebilecek olmak beni çok mutlu ediyor."

“Fabrika ekibinde rahat bir ortam var. Şimdi sadece şampiyonada başarılı olmaya konsantre olmam gerekiyor." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin Genel Müdürü Gigi Dall'Igna şunları ekledi: "Bagnaia'nın iki sezon daha bizimle kalacak olmasından dolayı gerçekten mutluyuz."

“2019'da Ducati'ye gelişinden bu yana Pecco, motosikletimizi en iyi şekilde yorumlama ve onu her türlü şartta kullanabilmek adına adapte olma konusundaki yeteneğini ortaya koydu."

"Bu yeteneklerle, bizimle birlikte şampiyonluk için savaşmak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz."

Motorsport.com, yeni anlaşmayla birlikte Bagnaia'nın, 2022'den itibaren 800 bin euro yerine 1.5 milyon euro maaş almasını bekliyor.

Bagnaia'nın takımda kalacağının netleşmesinin ardından gözler ikinci koltuğa çevrildi. Takım son yıllarda Jack Miller ile yarışıyor fakat koltuk için Jorge Martin ve Enea Bastianini de adaylar arasında yer alıyor.

Ducati, Miller'ın takımda kalması için daha fazla tutarlılığa ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu kapsamda Avustralyalı sürücünün Pramac'a alınması gündeme gelebilir.

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