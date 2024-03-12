Bagnaia: "2024 motosikletini anlamak Katar zaferinden daha önemli"
Ducati'den Francesco Bagnaia, GP24'ü yarış ayarlarında daha iyi anlamasının MotoGP Katar Grand Prix'sini kazanmaktan daha önemli olduğunu söylüyor.
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Tissot
Gold and Goose / Motorsport Images
Bagnaia, Pazar günü Losail'deki sezon açılış Grand Prix'sini kazanmak için kontrollü bir performans sergiledikten sonra liderliği ele geçirdi.
Bagnaia'nın yılın ilk Grand Prix'sini kazandığı üst üste ikinci sezon oldu ve bu sadece dördüncü olabildiği zorlu bir sprintin ardından geldi.
Bagnaia sezon öncesi testleri domine etti ancak yüksek lastik basınçları nedeniyle sprintte Ducati'sinde bir titreşim sorununa yakalandı.
Yarıştan sonra konuşan Bagnaia, GP24 hakkında tam bir yarış mesafesi boyunca öğrenebildiklerine kıyasla kazanmanın 'temel olmadığını' söyledi.
Bagnaia, "Elbette puan almak şampiyona için çok önemli ama şu anda önceliğimiz bu değil, sonuçta şampiyona çok uzun."
"Önümüzde hâlâ 40 yarış var ve bazen kazanmak için biraz fazla risk alıyorsunuz, bu yüzden bir sonraki yarışa ulaşma motivasyonu önemliydi."
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"En önemli şey, motosikleti kullanılmış lastiklerle daha iyi anlayabilmemizdi, çünkü Malezya'daki testte ve burada [Katar'da] yol tutuş seviyesi çok yüksekti ve lastiklerde düşüş yaşamak zordu."
"Ancak bu motosikletle performans elde etmenin yolunu daha iyi anladığımız için mutluyum."
"Potansiyelimizi biliyorduk ve yarış için değişiklik yapmanın önemli olduğunu bilerek dün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sprintte farklı bir yarış yönetimi gerçekleştirdik ve bundan çok mutluyum."
"Şimdi motosikletle bir adım daha ileri giderek Portimao'ya gidiyoruz."
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