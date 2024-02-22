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Bagnaia: "2024 Ducati motosikleti mükemmel çalışıyor"

Son MotoGP Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, 2024 Ducati motosikletinin "mükemmel çalıştığını" ve geçen yılki motosiklete kıyasla her alanda geliştiğini söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

İtalyan sürücü, bu haftaki Katar testinin her iki gününü de zirvede tamamladı ve Salı günü 1:50.952'lik derecesiyle rekor kırarak takım arkadaşı Enea Bastianini'ye 0.120s fark attı.

2024 Ducati, Malezya'daki yılın açılış testinde de güçlü göründü ve Bagnaia, Katar koşusundan sonra daha mutlu göründü.

Bununla birlikte, testlerde güçlü olmanın gerçek bir yarış hafta sonu ortamında çok fazla anlam ifade etmediğini belirterek bir dereceye kadar ihtiyatlı olduğunu ifade etti.

Salı günkü tur zamanı hakkında Bagnaia, "Hızlı tur yapmanız gerektiğinde her zamanki gibi zorladım, ancak yumuşak lastiği ilk kez kullandım."

"Dolayısıyla, bu tur zamanını daha ne kadar geliştirebileceğinizi bilmiyorum. Belki sıralamalarda iki lastikle biraz daha geliştirebilirsiniz. Ancak sprint simülasyonu yapmak için yumuşak lastiklerle tur atmak önemliydi."

"Sadece bir hızlı tur atmak yeterliydi. Şu anki his inanılmaz. Bence 24 tüm alanlarda, 23'ten daha iyi."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"22'deki tüm iyi şeylerle 23'teki iyi şeylerin bir karışımı. Yani şu anda mükemmel bir şekilde işliyor."

"Ancak bir yarış hafta sonunda her şeyin değişebileceğini çok iyi biliyoruz. Şu anda hislerimiz olumlu ve 24 motosikleti Enea ve [Jorge] Martin ile de hızlı görünüyor, bu yüzden gurur duyabiliriz." dedi.

Bagnaia, Ducati ekibinin önümüzdeki ay Katar'da yapılacak sezonun ilk yarışına doğru 2024 motosikletiyle gideceği yönü kesinleştirebildiğini de sözlerine ekledi.

"Her şeye ve sezona nasıl başlayacağımıza karar verdik ve tur zamanından ziyade hissettiklerimizden çok mutluyuz, çünkü bir motosikletle bu kadar iyi hissettiğinizde tur zamanlarının gelmesi normaldir."

"Malezya'daki ve buradaki beş günlük testlerde koşullar mükemmeldi."

"15 gün sonra yarışta göreceğiz ama şu anda çok mutluyum."

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