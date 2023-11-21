Bagnaia: "2023, kariyerimdeki en zor şampiyonluk mücadelesi oldu"

Son Dünya Şampiyonu, Katar Grand Prix'sinde lastik sorunu nedeniyle 10. sıraya kadar gerileyen rakibi Jorge Martin'in 21 puan önünde, 2023 sezonunun bu hafta sonundaki son yarışına giriyor.

Bagnaia Cumartesi günü Valensiya'da yapılacak sprint yarışında Martin'i en az dört puan geride bırakırsa 2023 Şampiyonluğu'nu garantileyebilir.

Bu durum geçen yılki Valensiya finalinde Fabio Quartararo ile şampiyonluk mücadelesi verirken karşılaştığı durumu anımsatıyor ancak Bagnaia şu anda karşılaştığı zorluğun daha çetin olduğunu kabul ediyor.

2018 Moto2 Şampiyonluğu için de mücadele eden ve kazanan Bagnaia, "Bu kesinlikle en zoru, çünkü bu sezon birçok hata yaptım ve çok daha fazla puan alma şansını kaybettim. Ancak yaptığım hatalara rağmen, hâlâ mücadelenin içindeyiz."

"Tek tur ya da sprint yarışında pistte bu kadar güçlü ve enerjik bir sürücüye karşı mücadele etmek, benim motoruma sahip olduğunu ve verileri paylaşabileceğimizi de düşündüğümüzde kolay değil."

"Bu yüzden, geçen yıla kıyasla çok daha zor olduğu kesin. Her Pazar çok güçlü olduğumuzu düşünürsek durumu iyi idare ettiğimizi düşünüyorum."

Fotoğraf: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

"Valensiya için Cumartesi günkü performansımı artırmam gerekecek." dedi.

Bagnaia Valensiya'ya geçen yılkine benzer bir gerginlikle geleceğini kabul ediyor, ancak en iyi yaklaşımın sakin kalmak olduğunu da kabul ediyor.

Bagnaia, "Dürüst olmak gerekirse, baskıdan etkilenmemenin en iyi yolu sadece maksimum performans göstermeyi düşünmektir - sadece mümkün olan en iyi yarışı geçirmeye odaklanmalısınız."

"Açıkçası geçen yıl Valensiya 23 puan farkla önde olmama rağmen benim için çok zor geçti."

"Bu yüzden Valensiya'ya aşağı yukarı aynı durumda geleceğimi düşünüyorum, ancak olacaklara şimdiden hazırım."

"Şu anda beni en çok endişelendiren şey hava durumu, çünkü 26 Kasım'da Valensiya'da ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Dürüst olmak gerekirse, mümkün olan en iyi konumdayız. Önümüzde 21 puan var ve Jorge'nin çok zorlaması gerekecek."

"Ancak yönetmeyi düşünmeye başlamak, baskıyla başa çıkmanın en iyi yolu değil. Dolayısıyla, normal bir hafta sonu ile aynı stratejiyi, aynı rutini uygulamamız gerekecek." dedi.