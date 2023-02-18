Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

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Zorlu bir sezon öncesi ve 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen, Ducati sezonu griddeki açık ara en iyi motosiklet olarak tamamladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Malezya'da yapılan 2023'ün ilk üç günlük testlerinin ardından, İtalyan markanın GP23 ile bir adım öne geçtiği ve Bagnaia'nın 2022 spesifikasyonlu bir Ducati ile VR46'dan Luca Marini'nin ardında genel klasmanda ikinci olduğu görülüyor.

Bagnaia, Ducati'nin test boyunca yaptığı çalışmalardan, özellikle de motosikletin hızını iyileştirme becerisinden 'gurur duyduğunu' söylüyor.

Bununla birlikte, 2023 motosikletinin 'daha agresif' olduğu için yol tutuşunun iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bagnaia, "Yapılan işten dolayı gerçekten mutlu ve gururluyum, çünkü dün işin iyi bir seviyede yapıldığını düşünüyordum."

"Ama bugün, [Pazar] çalıştığımız her alanda problemler vardı."

"Testin son saatinde elektronik tarafında büyük bir değişiklik yaptık ve muazzam bir adım attık."

"Tur zamanından da anlaşılacağı üzere, bu değişikliklerle birlikte kullanılmış lastiklerle 1:59.1, 1:59.0, 1:59.0'luk turlar attım ve her şey çözüldü. Bu yüzden mutluyum."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

"Öğle yemeğinden sonra çok gergin olduğum için hızlanmakta zorlanıyordum, tam gaz ilerlemek çok zordu çünkü motosiklet çok hareket ediyor ve çok kayıyordu."

"Ama bunu çözdük, hızlanmanın o kısmını değiştirdik. Her şey 2022 motosikletini kullanmak gibiydi ama daha hızlıydı."

"Yani, zaten iyi bir seviyede. Şimdi odak noktam bir adım daha atmak olacak."

"Eksik olan tek şey yol tutuşu, çünkü 2022 motosikletinin yol tutuşu biraz daha kolaydı."

"Bu daha agresif, daha gergin. Ama bu Portimao'da odaklanabileceğimiz bir şey çünkü orası yol tutuşunun çok önemli olduğu bir pist." dedi.

Ducati, Marco Bezzecchi ve Marini 2022 spesifikasyonlu motosikletleriyle ve Jorge Martin ise Pramac tarafından işletilen GP23 ile, Sepang testinin üç gününde de zirvede yer aldı.