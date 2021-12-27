Bagnaia, 2022'de Rossi'den aldığı bir sırrı değerlendirmeyi planlıyor

2021'de 4 yarış kazanan Bagnaia, şampiyon Fabio Quartararo'nun 26 puan gerisinde ikinci olarak sezonu tamamladı. 2021 MotoGP sezonu, Ducati sürücüsü için tam olarak bir dönüm noktasıydı.

İtalyan sürücü, MotoGP'deki ilk zaferini eylül ayında Marc Marquez ile mücadeleye giriştiği Aragon GP'de kazanmıştı.

Autosport'un Tank Slappers podcastine konuşan Bagnaia, 2021'deki Aragon GP'nin kendisi için dönüm noktası olduğunu ve o andan sonra yarış hafta sonunun tamamından keyif almaya başladığını açığa çıkardı.

Bagnaia, "Benim için Aragon'daki galibiyet inanılmazdı. İlk galibiyetimdi ve Marc ile inanılmaz bir mücadele vardı. Tüm hafta sonu boyunca çok keyif aldım."

"O andan sonra hafta sonlarından daha fazla keyif almaya başladım. Sezonun son bölümünde her bir seanstan, her bir hafta sonundan keyif aldım."

"Bu yüzden her zaman odaklanmak için bu konu üstünde çalışmalı, her zaman keyif almaya çalışmalıyım."

"Vale'nin sırrı buydu, sürekli olarak konsantre olmak ve her zaman keyif almak. Bu benim kafamda Aragon'da başlayan bir şeydi."

"Bu konu üzerinde çalışmalı ve her zaman o şekilde olmalıyım." dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

9 kez motosiklet grand prix şampiyonu olan Rossi, 2021 sezonunun sonunda MotoGP kariyerine son vermişti.

Rossi, VR46 takımı ve VR Akademi sürücülerinin yanında olarak 2022'de MotoGP padoğunda yer almaya devam edecek.

2022'de şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Bagnaia, Rossi'nin 2022'de kendisine çok yakın olmasını beklediğini ancak bu konuda bir talebinin olmadığını söyledi.

Bagnaia, "Bu durumda bana çok yakın olacaktır ya da Vale'nin yardımına ihtiyaç duyan sürücüye yakın olacaktır."

"O bizim hocamız ve tabii ki bize yardımcı olacak. Kolay olmayacak çünkü motosikletle alakalı yeni bir işi olacak ancak tabii ki her zaman bizimle olacak." dedi.