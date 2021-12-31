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Bagnaia: "2022 Ducati, ilk testte bile yarışa hazır durumdaydı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Francesco Bagnaia, Kasım ayında Jerez'de yaptığı prototip testlerinin ardından, 2022 Ducati MotoGP motosikletinin "zaten yarışılabilir" olduğunu söyledi.

Bagnaia: "2022 Ducati, ilk testte bile yarışa hazır durumdaydı"

2021 MotoGP şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Bagnaia, geçen yıl toplamda dört galibiyet aldı ve sezonun ikinci yarısındaki güçlü formunun ardından sezonu sadece liderin 26 puan gerisinde bitirdi.

Ducati 2021 sezonunda toplam yedi galibiyet alırken, bunların dördünü Bagnaia, ikisini Jack Miller ve birini çaylak Jorge Martin kazandı. Bu da  Ducati'nin, üreticiler arasında en çok zafere sahip olan marka olduğu anlamına geliyor.

Bagnaia, 2021'in sonunda Ducati'nin mükemmel bir motosiklete sahip olduğunu söylese de, Jerez'e getirilen yeni prototip daha da hızlıydı ve İtalyan sürücü bu konuda epey olumlu konuştu.

Bagnaia, tüm sürücülerin 2022 motosikleti hakkında yaptığı yorumların ardından, zaten sezona başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bagnaia, Autosport'un Tank Slappers podcast'ine verdiği demeçte, "Ducati'nin benden, Jack, [Johann] Zarco, Martin gibi sürücülerden çok şey duyduğunu düşünüyorum. Şahsen ben daha kolay bir motosiklet istiyorum çünkü herkes Ducati'nin en kolay, en hızlı ve en iyi motosiklet olduğunu söylüyor."

"Fakat bu, benim anlayamadığım bir şey çünkü denemediğim hiçbir motosikletin en iyisi olduğunu söylemiyorum."

"Yani diğer motosikletleri denemeden, onlar hakkında bir şey söylemek çok zor."

"Fakat hızlı virajlara sahip olan daha hızlı pistlerde sürmesi daha kolay bir motosiklete sahip olmak istiyordum çünkü bizimkisi böyle şartlarda o kadar da kolay bir motosiklet değil."

"Yeni aero kaplama ile kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım ama bazı zayıf noktalar da var. Bu yüzden, mühendislerin bu konular üzerinde çok çalıştıklarına eminim."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Jerez'deki testte, yeni motosikletle kaydettiğim zaman gerçekten inanılmaz çünkü bunu tam dolu depoyla ve ayrıca orta hamurlarla yaptım."

"Yani, inanılmazdı ve yeni bir motosiklet gibiydi, yeni bir motosikletle sürüş yapmaya başladığınızda buna uyum sağlamanız gerekiyor."

“İyi başladım, iki gün boyunca çok çalıştım ve ikinci gün çok iyiydi. Yarışılabilir durumdaydı. Eğer yarış ertesi gün olsaydı, o motosikletle başlayabilirdim."

“Ducati mühendisleri gelecek yılki motosiklet üzerinde inanılmaz bir iş çıkardılar ve Malezya'daki testte bazı yeni sürprizlerle daha karşılaşacağımıza eminim."

Malezya sezon öncesi testi, Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

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