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Önceki / Quartararo, ilk şampiyonluk şansına rağmen yaklaşımını değiştirmek istemiyor
MotoGP / Misano GP Haberler

Bagnaia: "2021 'şampiyonluk mücadelesi verme yılı' değildi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati'den Francesco Bagnaia, bu hafta sonu yapılacak Misano yarışında şampiyonluk umutlarını devam ettirmek için elinden geleni yapacağını söylese de, 2021'i şampiyonluk mücadelesi verme yılı olarak görmediğini dile getirdi.

Bagnaia: "2021 'şampiyonluk mücadelesi verme yılı' değildi"

Bagnaia bu hafta sonu Misano'da yapılacak olan Emilia Romagna Grand Prix'sine girerken, şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 52 puan ardında yer alıyor.

Quartararo bu hafta sonu yapılacak yarıştan, 50 puanlık farkla ayrılırsa, bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan edecek. Bu açıdan Bagnaia'nın yarışı, Quartararo'nun önünde bitirmesi gerekiyor.

Geçen ay Misano'da yapılan ilk yarışı kazanan Bagnaia, bu hafta sonu zayıf olan umutlarını canlı tutmak adına yapabileceği tek şeyin bunu tekrarlamaya çalışmak olduğunu söyledi.

Bagnaia Perşembe günü Misano'da yaptığı açıklamada, "Kendi açımdan yapabileceğim tek şey kazanmak ve şampiyonluk mücadelesinde kalmaya çalışmak."

"52 puanın çok büyük bir fark olduğunu biliyoruz, fakat bunu kapatmaya çalışacağız."

"Elbette ihtimalimiz var ve bu yüzden deneyeceğiz. Bu hafta sonu farklı olacak çünkü şartlar daha farklı ve Cuma/Cumartesi yağmur yağacak gibi görünüyor."

"Yani yarış için hazırlanmak daha zor olacak, göreceğiz."

"Fakat bu hafta sonu her şeyi göze alıp bir şeyler yapmaya çalışmam gerekiyor." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Dorna

Bagnaia, 2019 ve 2020'deki yaşadığı şeyler ve sahip olduğu form göz önüne alındığında, bu yılı bir şampiyonluk savaşı verme yılı olarak görmediğinin altını çiziyor.

Bagnaia, "Hedefimiz elbette her zaman gelişmek."

"MotoGP'deki son iki sezonuma baktığımda, bu yıl benim için şampiyonluk mücadelesi vermeye uygun bir yıl değildi çünkü geçtiğimiz yıllarda çok zorlanıyordum."

"Geçen yıl çok fazla kaza yaptım ve kaval kemiğimi kırdım. Yani sorunları yaşadım."

"Yani, bu yıl amacım gelişimimi sürdürmekti ve bence yaz tatilinden sonra bir adım daha atmayı başardık. Son yarışlardan sonra bir adım daha attık."

"Bu yıl yaptığımız işten memnunum, ancak bu yıl yaptığımız iş kesinlikle gelecek yıl daha da iyi olabilir." dedi.

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