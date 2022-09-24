Bagnaia: "12. sıra kabul edilebilir bir sonuç değil"

Haberi dinle

İtalyan sürücü ıslak zeminde gerçekleştirilen sıralama seansında oldukça yavaş kaldı ve pole pozisyonunu elde eden Marc Marquez'in tam 2.1 saniye gerisinde 12. olabildi.

Kendisi için iyi haber ise şampiyonadaki ana rakiplerinin de zorlanmasıydı, nitekim şampiyona lideri Fabio Quartararo dokuzuncu, üçüncüsü Aleix Espargaro ise altıncı olabildiler.

Ancak 15. olabildiği Endonezya GP'sinin ardından bu sene ikinci kez yağmur altında istediğini alamayan Bagnaia, kötü performansını açıklamakta güçlük çekiyor.

Bagnaia, "Bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorum çünkü geçen yıl ıslak zeminde her zaman rekabetçiydim ama bu yıl değilim, sürekli zorlanıyorum."

"Bu sezon ıslak zemindeki tek yarış Endonezya idi ve ancak 15. olabilmiştim, bunun yanı sıra sezon içindeki ıslak zemin antrenmanlarında da hep zorlandım."

"Belki de şu anda bu motosiklet bana ıslak zeminde en iyi performansımı gösterme fırsatı sunmuyor. Verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Bir şeylerin yolunda gitmediğinden eminim çünkü iki saniye [geride] olmamız mümkün değil."

"Sıralama turlarında daha iyi bir durumda ve daha iyi bir koşulda olduğumdan daha yavaştım.

"Dolayısıyla, bu sonuç kabul edilebilir değil ve nedenini keşfetmem gerekiyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın 1.57.373'lük derecesi, eğer Cuma antrenmanlarının ardından Q2'ye kalamasaydı kendisinin 21. sırada kalmasına sebep olacak kadar yavaş bir dereceydi.

Şoka uğradığını bir kez daha dile getiren İtalyan sürücü, "İçtenlikle söylüyorum ki motosikleti hissedemiyorum, bu yüzden sınırlara ulaşıp ulaşamadığımı söylemek zor."

"Normalde ıslak zeminde iyiyimdir, bu yüzden sonuncu olmak garip."

"Tek iyi şey [antrenmanın sonunda] ilk 10'da olmaktı, ilk bölüme kalsaydım bugün sonuncu olacağımı düşünüyorum."

"Yani tek iyi şey [2. antrenman seansının sonunda] ilk 10'da olmaktı." dedi.