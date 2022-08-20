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MotoGP / Avusturya GP Antrenman raporu

Avusturya MotoGP: Zarco lider, Espargaro 11. sırada kaldı

Yüksek formunu sürdüren Johann Zarco, 3. antrenmanı da lider tamamladı. Aleix Espargaro ise büyük hayal kırıklığı yaşamasının ardından sıralama turlarına ilk seanstan başlamak zorunda kalacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Avusturya MotoGP: Zarco lider, Espargaro 11. sırada kaldı
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Red Bull Ring'e şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun sadece 22 puan gerisinde gelen Espargaro, Yamaha'nın pek de iyi olmadığı bu pistte büyük avantaj sahibi gibi görünüyordu.

Ancak son şampiyon seansı ikinci sırada tamamlarken Espargaro ancak 11. sıradaydı, bu da Aprilia sürücüsünün uzun süre sonra ilk kez sıralama turlarının ilk bölümünde boy göstereceği anlamına geliyor.

Spielberg'de bizleri soğuk bir sabah karşıladı ve hafta sonunun geneline bakıldığında turlar pek de gelişmedi.

Antrenman seansının olaylı başladığını söyleyebiliriz. Henüz ilk lastik ısıtma turunda motosikletin kontrolünü kaybeden VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini, 3. virajda düşerek günün ilk kazasını yaptı.

İlk 15 dakikada iki ismin daha kaza yaptığını gördük: 9. virajda düşerek bu hafta sonu ikinci kez kaza yapan çaylak Remy Gardner ve yeni şikanın kurbanları arasına katılan Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori. 

45 dakikalık seansın 20. dakikasına kadar ciddi bir zaman turu görmedik. İlk ciddi zaman turu, KTM sürücüsü Miguel Oliveira'nın 1.29.843'lük zamanıydı. Portekizli sürücünün sadece 0.006 saniye gerisinde ise Johann Zarco vardı.

Zarco'nun Cuma günü attığı en iyi tur sonunda Suzuki sürücüsü Joan Mir'in 1.29.811'lik derecesi tarafından geçildi

Ducati sürücüsü Jack Miller kısa süre sonra kervana katıldı ve 1.29.787 ile liderliği ele geçirdi, seansın bitimine 13 dakika kala ise Enea Bastianini'nin 1.29.508'lik derecesi ile Miller'ı yerinden ettiğini gördük.

Aprilia için ise işler bu seansta da yolunda değildi. Cuma günü epey zorlandığı görülen Espargaro, son 13 dakikada yumuşak lastiklerle bastırsa da yeni şikanın çıkışında Savadori ile neredeyse aynı kazayı yaparak kendini yerde buldu.

Espargaro yedek motoru ile piste dönmek için hazırlanırken zaman ekranlarında Miller'ın 1.29.280 ile zirveye döndüğünü gördük, kısa süre sonra ise Quartararo 1.29.268 ile ilk kez liderliğe yükseldi.

Seansın bitimine dört dakika kala Espargaro piste döndü ve dokuzunculuğa kadar yükseldi -ancak ilk virajda az kalsın pit yolundan çıkan Zarco'ya çarpıyordu. 

Son dakikalarda Suzuki sürücüsü Alex Rins ve Pramac sürücüsü Jorge Martin'in tur zamanlarının gelişmesi sonucu Espargaro 11. sıraya geriledi.

Olaylı seans, son dakikada sürprizli sonuçlandı ve son turunda 1.28.964 gibi hızlı bir derece yakalayan Zarco seansı lider tamamladı. Quartararo ikinci, Miller üçüncü, Martin dördüncüydü.

Francesco Bagnaia pek ortada görünmediği seansta beşinci sırayı elde etti. Bagnaia'yı sırasıyla Bastianini, Rins, Brad Binder, Maverick Vinales ve Mir takip etti. İlk 10 sıradaki pilotlar sıralama turlarına ikinci bölümden başlayacaklar.

Mir'in sadece 0.002 saniye gerisinde kalan Espargaro'yu ise Takaaki Nakagami, Marco Bezzecchi ve Fabio Di Giannantonio takip etti.

Avusturya GP: 3. antrenman sonuçları

S?ra Src Motosiklet Zaman Fark
1 France Johann Zarco
Ducati 1'28.964
2 France Fabio Quartararo
Yamaha 1'29.117 0.153
3 Australia Jack Miller
Ducati 1'29.280 0.316
4 Spain Jorge Martin
Ducati 1'29.324 0.360
5 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 1'29.377 0.413
6 Italy Enea Bastianini
Ducati 1'29.457 0.493
7 Spain Alex Rins
Suzuki 1'29.473 0.509
8 South Africa Brad Binder
KTM 1'29.521 0.557
9 Spain Maverick Viales
Aprilia 1'29.523 0.559
10 Spain Joan Mir
Suzuki 1'29.538 0.574
11 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 1'29.540 0.576
12 Japan Takaaki Nakagami
Honda 1'29.585 0.621
13 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 1'29.623 0.659
14 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 1'29.641 0.677
15 Italy Luca Marini
Ducati 1'29.684 0.720
16 Spain Pol Espargaro
Honda 1'29.710 0.746
17 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 1'29.755 0.791
18 Portugal Miguel Oliveira
KTM 1'29.821 0.857
19 Italy Andrea Dovizioso
Yamaha 1'29.845 0.881
20 Spain Alex Marquez
Honda 1'30.017 1.053
21 Germany Stefan Bradl
Honda 1'30.026 1.062
22 South Africa Darryn Binder
Yamaha 1'30.472 1.508
23 Australia Remy Gardner
KTM 1'30.554 1.590
24 Spain Raul Fernandez
KTM 1'31.204 2.240
25 Italy Lorenzo Savadori
Aprilia 1'31.699 2.735
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