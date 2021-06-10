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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP, Red Bull Ring'deki her iki yarışın da Avusturya'nın seyirci kısıtlamalarını gevşetmesinden ötürü seyircili şekilde yapılacağını duyurdu

Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak

MotoGP, KymiRing pistinin ev sahipliği yapacağı Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından geçen ay Red Bull Ring'de ikinci bir yarış daha düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Steiermark Grand Prix'si 6-8 Ağustos'ta, yani Avusturya Grand Prix'sinden bir hafta önce yapılacak ve böylelikle arka arkaya iki Red Bull Ring yarışı gerçekleştirilecek.

Perşembe sabahı bir açıklama yayınlayan MotoGP organizatörü Dorna Sports, her iki Red Bull Ring yarışının da taraftarlara açık olacağını duyurdu.

Tribünlerde herhangi bir kapasite kısıtlaması olmayacak. Fakat taraftarların aşılanmış, teste girmiş veya daha önce COVID-19 olup, tamamen iyileşmiş olması gerekecek.

Açıklamada, Dorna Sports'un her iki yarışın da seyircili gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduğuna yer verildi ve şunlar eklendi: Bu yaz Avusturya'da gerçekleştirilen spor etkinliklerindeki seyirci kısıtlamaları kaldırılıyor ve bu nedenle Red Bull Ring'in kapıları aşılanmış, teste girmiş veya COVID-19'u atlatmış MotoGP taraftarlarına açık olacak."

"Taraftarlar hem Steiermark hem de Avusturya GP'si için tarihi Spielberg pistine tam kapasiteyle katılabilecekler.”

A 20 percent capacity crowd was permitted for the Catalan GP

A 20 percent capacity crowd was permitted for the Catalan GP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Açıklamada, MotoGP padokunun operasyonel protokollere uygun şekilde “her iki yarışta da ayrı bir güvenli COVID-19 balonu içerisinde olmaya devam edeceğine" yer verildi.

Avusturya yarışları, COVID-19 pandemisinden bu yana tam kapasitede yapılan ilk MotoGP yarışları olacak. Geçen hafta sonu yapılan Barselona'daki Katalonya GP'ye de %20 kapasitede taraftar alınmıştı.

Şimdilik 25-27 Haziran ve 2-4 Temmuz tarihleri arasında arka arkaya iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak Red Bull Ring'deki Formula 1 yarışında neler olacağı ise açıklanmıştı.

Pistin sahibi Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko daha önce yaptığı açıklamalarda günlük 39 bin taraftar hedeflediklerini açıklamıştı.

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Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Editör Luke Smith

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