Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak

MotoGP, KymiRing pistinin ev sahipliği yapacağı Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından geçen ay Red Bull Ring'de ikinci bir yarış daha düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Steiermark Grand Prix'si 6-8 Ağustos'ta, yani Avusturya Grand Prix'sinden bir hafta önce yapılacak ve böylelikle arka arkaya iki Red Bull Ring yarışı gerçekleştirilecek.

Perşembe sabahı bir açıklama yayınlayan MotoGP organizatörü Dorna Sports, her iki Red Bull Ring yarışının da taraftarlara açık olacağını duyurdu.

Tribünlerde herhangi bir kapasite kısıtlaması olmayacak. Fakat taraftarların aşılanmış, teste girmiş veya daha önce COVID-19 olup, tamamen iyileşmiş olması gerekecek.

Açıklamada, Dorna Sports'un her iki yarışın da seyircili gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduğuna yer verildi ve şunlar eklendi: Bu yaz Avusturya'da gerçekleştirilen spor etkinliklerindeki seyirci kısıtlamaları kaldırılıyor ve bu nedenle Red Bull Ring'in kapıları aşılanmış, teste girmiş veya COVID-19'u atlatmış MotoGP taraftarlarına açık olacak."

"Taraftarlar hem Steiermark hem de Avusturya GP'si için tarihi Spielberg pistine tam kapasiteyle katılabilecekler.”

A 20 percent capacity crowd was permitted for the Catalan GP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images