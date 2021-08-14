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MotoGP / Avusturya GP Sıralama turları raporu

Avusturya MotoGP: Martin ve Pramac Ducati tur rekoruyla arka arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sine Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin ilk sıradan başlayacak.

Avusturya MotoGP: Martin ve Pramac Ducati tur rekoruyla arka arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

MotoGP'de sezonun 11. yarışı bu hafta sonu yapılacak ve heyecan, tıpkı geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da Red Bull Ring'deydi.

Beklendiği üzere seans kuru zeminde başladı ve ilk bölümde sürücüler, ilk ikiye girmek ve son bölüme kalmak için savaştılar.

İlk dakikaların ardından Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin 1:23.556 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıktı. Martin daha sonra bu dereceyi 1:23.396'a çekti.

Bitime saniyeler kala attığı 1:23.197 ile seansı ilk sırada tamamlayan Martin, son bölüme kalmış oldu.

Son anlarda dereceler gelişmeye devam ederken Miguel Oliveira, son zaman turunda 1:23.365 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Böylelikle bu iki isim sıralama turlarında son bölüme kalmış oldular.

Alex Rins, bu bölümü üçüncü sırada tamamladı ve yarışa 13. sıradan başlayacak. Alex Marquez ise iyi bir tur çıkarmasına rağmen son bölüme kalamadı ve yarışa 14. sıradan başlama hakkı elde etti.

Petronas SRT sürücüleri Valentino Rossi ve Cal Crutchlow sırasıyla 18. ve 20. oldular.

Sıralama turlarının son bölümünde Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Jack Miller, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Brad Binder ve Pol Espargaro'nun yanı sıra Martin ve Oliveira mücadele etti.

Son bölümdeki ilk denemelerin ardından Marc Marquez 1:23.431 yaptı ve kısa bir süreliğine lider gitti.

Saniyeler sonra Martin 1:23.037 yaptı ve Marquez'den ilk sırayı aldı. Ancak Quartararo ilk denemesinde adeta uçtu ve 1:22.677 yaparak tur rekoruyla ilk sıraya çıktı.

Sürücüler son dört dakikalık bölümde bir zaman turu denemesi daha yapmak için piste çıktılar.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole pozisyonu Quartararo'ya gitmiş gibiydi ancak Martin son zaman turunda 1:22.643 yaptı ve tur rekoruyla beraber pole pozisyonunu kazandı.

Martin böylelikle arka arkaya ikinci, kariyerinin ise üçüncü pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Quartararo, son denemesinde üçüncü virajda hata yapınca derecesini geliştiremedi ve Martin'in 0.034 saniye gerisinde ikinci oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia, sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayarak Ducati'yi üçüncü sıraya yerleştirirken, antrenmanların en hızlısı Johann Zarco, sıralama turlarında aynı performansı gösteremeyince dördüncü oldu.

Honda fabrika takımı sürücüsü Marc Marquez, dönüşünden bu yana en iyi sıralama turlarından birisini geçirerek beşinci olurken, Ducati fabrika takımından Jack Miller son zaman turuyla beraber altıncı oldu. Böylelikle ilk altıda dört Ducati sürücüsü yer aldı.

Suzuki sürücüsü Joan Mir seansı yedinci sırada tamamlarken, Aprilia'dan Aleix Espargaro sekizinci, KTM sürücüleri Miguel Oliveira ve Brad Binder ise dokuzuncu ve onuncu oldular.

Pol Espargaro son turuyla beraber ancak 11. olurken, 12. sırada Takaaki Nakagami yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jorge Martin Ducati 7 1'22.643  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'22.677 0.034
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1'23.063 0.420
4 France Johann Zarco Ducati 7 1'23.120 0.477
5 Spain Marc Marquez Honda 7 1'23.227 0.584
6 Australia Jack Miller Ducati 8 1'23.320 0.677
7 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'23.378 0.735
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'23.423 0.780
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'23.499 0.856
10 South Africa Brad Binder KTM 8 1'23.568 0.925
11 Spain Pol Espargaro Honda 7 1'23.738 1.095
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'23.990 1.347
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'23.197  
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 9 1'23.365 0.168
3 Spain Alex Rins Suzuki 9 1'23.470 0.273
4 Spain Alex Marquez Honda 9 1'23.535 0.338
5 Italy Enea Bastianini Ducati 9 1'23.790 0.593
6 Spain Iker Lecuona KTM 8 1'23.825 0.628
7 Italy Luca Marini Ducati 7 1'23.834 0.637
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 7 1'23.939 0.742
9 Italy Danilo Petrucci KTM 8 1'24.405 1.208
10 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 8 1'24.509 1.312
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