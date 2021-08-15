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MotoGP / Avusturya GP Antrenman raporu

Avusturya MotoGP ısınma turları: Quartararo, Zarco'nun önünde en hızlısı

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Avusturya'da gerçekleştirilen MotoGP ısınma turlarında en hızlı isim Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo oldu.

Avusturya MotoGP ısınma turları: Quartararo, Zarco'nun önünde en hızlısı

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Avusturya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarını 1: 23.629 ile ilk sırada tamamladı. İkinci ve üçüncü sırayı ise Ducati sürücüleri Johann Zarco ve Francesco Bagnaia aldı.

Seansın başlangıcında Suzuki sürücüsü Joan Mir ve Honda sürücüsü Marc Marquez, yarışta olası bir motosiklet değişimi olması halinde en iyi şekilde hazırlanabilmek adına yağmur lastikleriyle psite çıktılar.

Bunun temel sebebi öğleden sonra sağanak yağmurun beklenmesiydi. Bu sebeple birkaç sürücü, motosiklet değişimi için pite girdiler.

 

Seans boyunca tüm lastikler test edildi. Danilo Petrucci hariç tüm KTM sürücüleri, Miguel Oliveira'nın ilk yarışa yaşadığı lastik sorunun ardından Michelin'in yeni sert ön lastiği kullandılar. Birinci sıradan başlayacak olan Bagnaia ve Quartararo da bunu kullandı.

Quartararo seansın başlangıcında liderliği ele geçirdi ve bu pozisyonu hiç kaybetmedi. En iyi zamanını, attığı 14 turun 5.'sinde kaydetti ve 1:24'ün altında kalan tek kişi oydu.

Fransız sürücünün en yakın takipçisi, Zarco'ydu ve 0.382 saniye ardında kaldı. Bununla beraber Pramac sürücüsü dokuzuncu virajda kaza yaparak yerde kaldı.

 

Ducati fabrika takımından Francesco Bagnaia, Zarco'nun 0.005 saniye ardında üçüncü olurken, Aprilia'da Aleix Espargaro iyi bir tur çıkardı ve 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Jorge Martin, seansı beşinci sırada bitirirken, Brad Binder altıncı, Oliveira yedinci ve Ducati'den Jack Miller sekizinci oldu. İlk onu Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Marc Marquez tamamladı.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla 11. ve 12. oldular. Valentino Rossi ve Cal Crutchlow ise yine 18. ve 20 sıralarda yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 14 1'23.629  
2 France Johann Zarco Ducati 9 1'24.011 0.382
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 14 1'24.016 0.387
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'24.141 0.512
5 Spain Jorge Martin Ducati 14 1'24.204 0.575
6 South Africa Brad Binder KTM 12 1'24.356 0.727
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 14 1'24.458 0.829
8 Australia Jack Miller Ducati 14 1'24.507 0.878
9 Spain Pol Espargaro Honda 14 1'24.514 0.885
10 Spain Marc Marquez Honda 14 1'24.539 0.910
11 Spain Alex Rins Suzuki 14 1'24.571 0.942
12 Spain Joan Mir Suzuki 14 1'24.599 0.970
13 Spain Alex Marquez Honda 14 1'24.633 1.004
14 Italy Luca Marini Ducati 13 1'24.647 1.018
15 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'24.674 1.045
16 Spain Iker Lecuona KTM 14 1'24.703 1.074
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 14 1'24.793 1.164
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 14 1'24.934 1.305
19 Italy Danilo Petrucci KTM 14 1'25.001 1.372
20 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 12 1'25.051 1.422
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