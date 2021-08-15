Avusturya MotoGP ısınma turları: Quartararo, Zarco'nun önünde en hızlısı

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Avusturya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarını 1: 23.629 ile ilk sırada tamamladı. İkinci ve üçüncü sırayı ise Ducati sürücüleri Johann Zarco ve Francesco Bagnaia aldı.

Seansın başlangıcında Suzuki sürücüsü Joan Mir ve Honda sürücüsü Marc Marquez, yarışta olası bir motosiklet değişimi olması halinde en iyi şekilde hazırlanabilmek adına yağmur lastikleriyle psite çıktılar.

Bunun temel sebebi öğleden sonra sağanak yağmurun beklenmesiydi. Bu sebeple birkaç sürücü, motosiklet değişimi için pite girdiler.

Seans boyunca tüm lastikler test edildi. Danilo Petrucci hariç tüm KTM sürücüleri, Miguel Oliveira'nın ilk yarışa yaşadığı lastik sorunun ardından Michelin'in yeni sert ön lastiği kullandılar. Birinci sıradan başlayacak olan Bagnaia ve Quartararo da bunu kullandı.

Quartararo seansın başlangıcında liderliği ele geçirdi ve bu pozisyonu hiç kaybetmedi. En iyi zamanını, attığı 14 turun 5.'sinde kaydetti ve 1:24'ün altında kalan tek kişi oydu.

Fransız sürücünün en yakın takipçisi, Zarco'ydu ve 0.382 saniye ardında kaldı. Bununla beraber Pramac sürücüsü dokuzuncu virajda kaza yaparak yerde kaldı.

Ducati fabrika takımından Francesco Bagnaia, Zarco'nun 0.005 saniye ardında üçüncü olurken, Aprilia'da Aleix Espargaro iyi bir tur çıkardı ve 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Jorge Martin, seansı beşinci sırada bitirirken, Brad Binder altıncı, Oliveira yedinci ve Ducati'den Jack Miller sekizinci oldu. İlk onu Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Marc Marquez tamamladı.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla 11. ve 12. oldular. Valentino Rossi ve Cal Crutchlow ise yine 18. ve 20 sıralarda yer aldı.

Seans sonucu: