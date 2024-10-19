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Yarış raporu
MotoGP Avustralya GP

MotoGP Avustralya Sprint Yarışı: Martin kazandı, Vinales ve Bezzecchi büyük kaza yaptı

Jorge Martin, Marc Marquez’i geride bırakarak Avustralya sprint yarışını kazanırken, Maverick Vinales ve Marco Bezzecchi’nin karıştığı kaza yarışa damgasını vurdu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Jorge Martin, Avustralya sprint yarışında üstün bir performans göstererek şampiyonada farkı açmayı başardı.

Sıralamalarda elde ettiği pole pozisyonunun ardıan Pramac Ducati sürücüsü Martin, her turu lider tamamlayarak Marc Marquez'in 1.520 saniye önünde yarışı birinci bitirdi.

Marc Marquez, ilk turda dışarı taşarak sekizinci sıraya kadar geriledikten sonra hızla toparlandı ve ikinciliğe yeniden yükseldi.

Enea Bastianini ise takım arkadaşı Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak üçüncü sırayı almayı başardı.

Bagnaia, bu sonuçla şampiyona lideri Martin’in gerisinde dördüncü olurken, Martin ile arasındaki puan farkı 10'dan 16'ya çıktı.

Yarışta Bagnaia'nın hemen arkasında ilerleyen Maverick Vinales ve Marco Bezzecchi, 12. turunda büyük bir kaza yaşadı.

Vinales, Ducati'yi geçmeye çalışırken Bezzecchi duramayıp arkasına çarptı. Kaza sonucunda Bezzecchi sedyeyle pistten ayrıldı ancak daha sonra motorla padok alanına geri döndü.

Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli altıncı olurken, Trackhouse Aprilia'dan Raul Fernandez yedinci sırayı aldı. Aleix Espargaro ve Augusto Fernandez ise puan alan diğer sürücüler oldu.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Alex Marquez, Johann Zarco ve KTM sürücüleri de düşerek yarış dışı kaldılar, bu da sprint yarışının kazalarla dolu olmasına neden oldu.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

19'13.301

   180.4   12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 13

+1.520

19'14.821

 1.520 180.2   9
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+4.368

19'17.669

 2.848 179.8   7
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

+6.879

19'20.180

 2.511 179.4   6
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 13

+9.623

19'22.924

 2.744 179.0   5
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+15.249

19'28.550

 5.626 178.1   4
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+15.905

19'29.206

 0.656 179.2   3
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+19.280

19'32.581

 3.375 177.5   2
9 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13

+21.126

19'34.427

 1.846 177.2   1
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+21.194

19'34.495

 0.068 177.2    
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+21.379

19'34.680

 0.185 177.2    
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+21.483

19'34.784

 0.104 177.1    
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+23.528

19'36.829

 2.045 176.8    
14 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+34.055

19'47.356

 10.527 175.3    
15 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 13

+38.324

19'51.625

 4.269 174.6    
dnf Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 11

+2 Laps

16'22.616

 2 Laps 179.2 Kaza  
dnf Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 11

+2 Laps

16'22.659

 0.043 179.2 Kaza  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+2 Laps

16'24.411

 1.752 178.9 Kaza  
dnf Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 10

+3 Laps

15'00.676

 1 Lap 177.7 Kaza  
dnf Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 7

+6 Laps

10'29.771

 3 Laps 177.9 Kaza  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 5

+8 Laps

7'33.697

 2 Laps 176.4 Kaza  
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 4

+9 Laps

6'06.719

 1 Lap 174.6 Kaza  
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