MotoGP Avustralya Sprint Yarışı: Martin kazandı, Vinales ve Bezzecchi büyük kaza yaptı

Jorge Martin, Avustralya sprint yarışında üstün bir performans göstererek şampiyonada farkı açmayı başardı.



Sıralamalarda elde ettiği pole pozisyonunun ardıan Pramac Ducati sürücüsü Martin, her turu lider tamamlayarak Marc Marquez'in 1.520 saniye önünde yarışı birinci bitirdi.

Marc Marquez, ilk turda dışarı taşarak sekizinci sıraya kadar geriledikten sonra hızla toparlandı ve ikinciliğe yeniden yükseldi.



Enea Bastianini ise takım arkadaşı Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak üçüncü sırayı almayı başardı.



Bagnaia, bu sonuçla şampiyona lideri Martin’in gerisinde dördüncü olurken, Martin ile arasındaki puan farkı 10'dan 16'ya çıktı.

Yarışta Bagnaia'nın hemen arkasında ilerleyen Maverick Vinales ve Marco Bezzecchi, 12. turunda büyük bir kaza yaşadı.



Vinales, Ducati'yi geçmeye çalışırken Bezzecchi duramayıp arkasına çarptı. Kaza sonucunda Bezzecchi sedyeyle pistten ayrıldı ancak daha sonra motorla padok alanına geri döndü.

Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli altıncı olurken, Trackhouse Aprilia'dan Raul Fernandez yedinci sırayı aldı. Aleix Espargaro ve Augusto Fernandez ise puan alan diğer sürücüler oldu.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Alex Marquez, Johann Zarco ve KTM sürücüleri de düşerek yarış dışı kaldılar, bu da sprint yarışının kazalarla dolu olmasına neden oldu.