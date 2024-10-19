MotoGP Avustralya Sprint Yarışı: Martin kazandı, Vinales ve Bezzecchi büyük kaza yaptı
Jorge Martin, Marc Marquez’i geride bırakarak Avustralya sprint yarışını kazanırken, Maverick Vinales ve Marco Bezzecchi’nin karıştığı kaza yarışa damgasını vurdu.
Jorge Martin, Avustralya sprint yarışında üstün bir performans göstererek şampiyonada farkı açmayı başardı.
Sıralamalarda elde ettiği pole pozisyonunun ardıan Pramac Ducati sürücüsü Martin, her turu lider tamamlayarak Marc Marquez'in 1.520 saniye önünde yarışı birinci bitirdi.
Marc Marquez, ilk turda dışarı taşarak sekizinci sıraya kadar geriledikten sonra hızla toparlandı ve ikinciliğe yeniden yükseldi.
Enea Bastianini ise takım arkadaşı Francesco Bagnaia'yı geride bırakarak üçüncü sırayı almayı başardı.
Bagnaia, bu sonuçla şampiyona lideri Martin’in gerisinde dördüncü olurken, Martin ile arasındaki puan farkı 10'dan 16'ya çıktı.
Yarışta Bagnaia'nın hemen arkasında ilerleyen Maverick Vinales ve Marco Bezzecchi, 12. turunda büyük bir kaza yaşadı.
Vinales, Ducati'yi geçmeye çalışırken Bezzecchi duramayıp arkasına çarptı. Kaza sonucunda Bezzecchi sedyeyle pistten ayrıldı ancak daha sonra motorla padok alanına geri döndü.
Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli altıncı olurken, Trackhouse Aprilia'dan Raul Fernandez yedinci sırayı aldı. Aleix Espargaro ve Augusto Fernandez ise puan alan diğer sürücüler oldu.
Yarışın ilerleyen bölümlerinde Alex Marquez, Johann Zarco ve KTM sürücüleri de düşerek yarış dışı kaldılar, bu da sprint yarışının kazalarla dolu olmasına neden oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
19'13.301
|180.4
|12
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|13
|
+1.520
19'14.821
|1.520
|180.2
|9
|3
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+4.368
19'17.669
|2.848
|179.8
|7
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
+6.879
19'20.180
|2.511
|179.4
|6
|5
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|13
|
+9.623
19'22.924
|2.744
|179.0
|5
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+15.249
19'28.550
|5.626
|178.1
|4
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+15.905
19'29.206
|0.656
|179.2
|3
|8
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+19.280
19'32.581
|3.375
|177.5
|2
|9
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|13
|
+21.126
19'34.427
|1.846
|177.2
|1
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+21.194
19'34.495
|0.068
|177.2
|11
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+21.379
19'34.680
|0.185
|177.2
|12
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+21.483
19'34.784
|0.104
|177.1
|13
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+23.528
19'36.829
|2.045
|176.8
|14
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+34.055
19'47.356
|10.527
|175.3
|15
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|13
|
+38.324
19'51.625
|4.269
|174.6
|dnf
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|11
|
+2 Laps
16'22.616
|2 Laps
|179.2
|Kaza
|dnf
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|11
|
+2 Laps
16'22.659
|0.043
|179.2
|Kaza
|dnf
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|11
|
+2 Laps
16'24.411
|1.752
|178.9
|Kaza
|dnf
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|10
|
+3 Laps
15'00.676
|1 Lap
|177.7
|Kaza
|dnf
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|7
|
+6 Laps
10'29.771
|3 Laps
|177.9
|Kaza
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|5
|
+8 Laps
7'33.697
|2 Laps
|176.4
|Kaza
|dnf
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|4
|
+9 Laps
6'06.719
|1 Lap
|174.6
|Kaza
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