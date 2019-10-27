Avustralya MotoGP: Vinales son turda kaza yaptı, Marquez kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Maverick Vinales'ti ancak ilk metrelerde Fabio Quartararo liderliğe yükseldi ve ardından Valentino Rossi ilk virajı iyi dönerek liderliği aldı.

Bununla birlikte ilk turda Danilo Petrucci, temasın etkisiyle hava doğru savruldu ve sağ tarafta giden Quartararo'ya çarptı. Hem Petrucci hem de Quartararo kaza yaparak yarışa veda ettiler.

İlk turların ardından Rossi, Cal Crutchlow ve Andrea Iannone sıralaması oluştu. Ancak Rossi sadece birkaç tur önde kalabildi ve önce Crutchlow'a ardından da Iannone'ye geçildi.

Turlar ilerledikçe Marc Marquez ve Maverick Vinales hızlı turlar atarak ön bölüme geldiler. Bitime 18 tur kala Vinales, Crutchlow'u geçerek liderliği almayı başardı ardından Marquez de Britanyalı sürücüyü geçti.

Sonrasında bu iki pilot farkı açmaya başladı ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Marquez bir noktada Vinales'i geçmeyi başardı ancak Vinales galibiyet mücadelesinden kopmadı.

Yamaha sürücüsü, son turda atak denemesi yapmaya çalışırken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Marquez ise turun kalan kısmında hata yapmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Crutchlow, Vinales'in düşmesiyle birlikte ikinciliğe yükseldi ve uzun bir aranın ardından podyuma çıkmış oldu.

Jack Miller son turlarda iyi bir performans ortaya koydu ve heyecanlı savaşı kazanarak üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Miller, böylelikle kendi ülkesinde podyuma çıkmış oldu.

Francesco Bagnaia iyi performans gösteren isimlerden birisiydi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Joan Mir beşinci olup yine güçlü performans gösteren isimler arasında yer alırken, bir noktada liderliğe yükselen Iannone altıncı olarak hem kendisi hem de takımı Aprilia adına önemli puanlar aldı.

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun yedinci olduğu yarışta Rossi geriye düşmekten kurtulamadı ve sekizinci oldu.

İlk onu Alex Rins ve Aleix Espargaro tamamladı.

KTM sürücüsü Pol Espargaro 12. olurken, Honda ile ilk yarışına çıkan Johann Zarco 13., Jorge Lorenzo ise 16. oldu.

Yarış sonucu: