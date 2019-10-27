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MotoGP / Avustralya GP / Yarış raporu

Avustralya MotoGP: Vinales son turda kaza yaptı, Marquez kazandı!

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Avustralya MotoGP: Vinales son turda kaza yaptı, Marquez kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 05:23

Avustralya'da gerçekleştirilen MotoGP yarışında zafer Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Maverick Vinales'ti ancak ilk metrelerde Fabio Quartararo liderliğe yükseldi ve ardından Valentino Rossi ilk virajı iyi dönerek liderliği aldı.

Bununla birlikte ilk turda Danilo Petrucci, temasın etkisiyle hava doğru savruldu ve sağ tarafta giden Quartararo'ya çarptı. Hem Petrucci hem de Quartararo kaza yaparak yarışa veda ettiler.

İlk turların ardından Rossi, Cal Crutchlow ve Andrea Iannone sıralaması oluştu. Ancak Rossi sadece birkaç tur önde kalabildi ve önce Crutchlow'a ardından da Iannone'ye geçildi.

Turlar ilerledikçe Marc Marquez ve Maverick Vinales hızlı turlar atarak ön bölüme geldiler. Bitime 18 tur kala Vinales, Crutchlow'u geçerek liderliği almayı başardı ardından Marquez de Britanyalı sürücüyü geçti.

Sonrasında bu iki pilot farkı açmaya başladı ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Marquez bir noktada Vinales'i geçmeyi başardı ancak Vinales galibiyet mücadelesinden kopmadı.

Yamaha sürücüsü, son turda atak denemesi yapmaya çalışırken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Marquez ise turun kalan kısmında hata yapmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Crutchlow, Vinales'in düşmesiyle birlikte ikinciliğe yükseldi ve uzun bir aranın ardından podyuma çıkmış oldu.

Jack Miller son turlarda iyi bir performans ortaya koydu ve heyecanlı savaşı kazanarak üçüncü olarak  podyuma çıkmayı başardı.

Miller, böylelikle kendi ülkesinde podyuma çıkmış oldu.

Francesco Bagnaia iyi performans gösteren isimlerden birisiydi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Joan Mir beşinci olup yine güçlü performans gösteren isimler arasında yer alırken, bir noktada liderliğe yükselen Iannone altıncı olarak hem kendisi hem de takımı Aprilia adına önemli puanlar aldı.

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun yedinci olduğu yarışta Rossi geriye düşmekten kurtulamadı ve sekizinci oldu.

İlk onu Alex Rins ve Aleix Espargaro tamamladı.

KTM sürücüsü Pol Espargaro 12. olurken, Honda ile ilk yarışına çıkan Johann Zarco 13., Jorge Lorenzo ise 16. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 27 40'43.729  
2 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 27 40'55.142 11.413
3 Australia Jack Miller Ducati 27 40'58.228 14.499
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 27 40'58.283 14.554
5 Spain Joan Mir Suzuki 27 40'58.546 14.817
6 Italy Andrea Iannone Aprilia 27 40'59.009 15.280
7 Italy Andrea Dovizioso Ducati 27 40'59.023 15.294
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 27 40'59.570 15.841
9 Spain Alex Rins Suzuki 27 40'59.761 16.032
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 27 41'00.319 16.590
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 27 41'07.874 24.145
12 Spain Pol Espargaro KTM 27 41'10.383 26.654
13 France Johann Zarco Honda 27 41'10.487 26.758
14 Czech Republic Karel Abraham Ducati 27 41'28.641 44.912
15 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 27 41'28.697 44.968
16 Spain Jorge Lorenzo Honda 27 41'49.774 01'06.045
  Spain Maverick Viñales Yamaha 26 39'12.021 1 Lap
  Finland Mika Kallio KTM 24 36'58.452 3 Laps
  Spain Tito Rabat Ducati 3 04'49.459 24 Laps
  France Fabio Quartararo Yamaha 0 27 laps  
  Italy Danilo Petrucci Ducati 0 27 laps  
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
Editör David Gruz

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