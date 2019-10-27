Avustralya MotoGP: Vinales pole pozisyonunu aldı
Yamaha MotoGP sürücüsü Maverick Vinales, MotoGP Avustralya yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
Cumartesi günkü olumsuz şartlar yüzünden sıralama turları pazar günü gerçekleştirilirken, hafta sonunu baştan sona üstün götüren Mavaerick Vinales sıralama turlarında da güçlü performansını sürdürdü.
Vinales, sıralama turlarında 1:29'un altına inebilen tek isimdi ve 1:28.492'lik zaman turuyla pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Yamaha sürücüsünün en yakın takipçisi, Q1'in en hızlı ismi Fabio Quartararo'ydu ancak o bile Vinale'in 0.551 saniye gerisinde kaldı.
Marc Marquez'in 0.724 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Valentino Rossi, Honda sürücüsünün 0.027 saniye gerisinde dördüncü oldu.
Danilo Petrucci, Pramac Ducati ile beşinci en hızlı zamanın sahibi olurken, onu Cal Crutchlow, Aleix Espargaro, Andrea Iannone ve Jack Miller takip etti.
Andrea Dovizioso ise ancak 10. olabildi.
Johann Zarco, LCR ile ilk sıralama turlarında 14. olurken, Jorge Lorenzo 19. sırada yer alabildi.
Sonuçlar:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|km/sa
|1
|Maverick Viñales
|Yamaha
|01'28.492
|180.951
|2
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'29.043
|00.551
|179.832
|3
|Marc Marquez
|Honda
|01'29.216
|00.724
|179.483
|4
|Valentino Rossi
|Yamaha
|01'29.243
|00.751
|179.429
|5
|Danilo Petrucci
|Ducati
|01'29.339
|00.847
|179.236
|6
|Cal Crutchlow
|Honda
|01'29.535
|01.043
|178.844
|7
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|01'29.558
|01.066
|178.798
|8
|Andrea Iannone
|Aprilia
|01'29.581
|01.089
|178.752
|9
|Jack Miller
|Ducati
|01'29.615
|01.123
|178.684
|10
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|01'29.667
|01.175
|178.580
|11
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|01'29.716
|01.224
|178.483
|12
|Alex Rins
|Suzuki
|01'29.947
|01.455
|178.024
|13
|Joan Mir
|Suzuki
|01'29.712
|01.220
|178.491
|14
|Johann Zarco
|Honda
|01'30.008
|01.516
|177.904
|15
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'30.075
|01.583
|177.771
|16
|Karel Abraham
|Ducati
|01'30.165
|01.673
|177.594
|17
|Pol Espargaro
|KTM
|01'30.180
|01.688
|177.564
|18
|Mika Kallio
|KTM
|01'30.495
|02.003
|176.946
|19
|Jorge Lorenzo
|Honda
|01'31.179
|02.687
|175.619
|20
|Hafizh Syahrin
|KTM
|01'31.285
|02.793
|175.415
|21
|Tito Rabat
|Ducati
|01'31.941
|03.449
|174.163
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Avustralya GP
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Maverick Viñales Şimdi al
|Takımlar
|Yamaha Factory Racing
|Editör
|Rachit Thukral
Avustralya MotoGP: Vinales pole pozisyonunu aldı
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