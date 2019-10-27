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MotoGP / Avustralya GP / Sıralama turları raporu

Avustralya MotoGP: Vinales pole pozisyonunu aldı

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Avustralya MotoGP: Vinales pole pozisyonunu aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 03:20

Yamaha MotoGP sürücüsü Maverick Vinales, MotoGP Avustralya yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Cumartesi günkü olumsuz şartlar yüzünden sıralama turları pazar günü gerçekleştirilirken, hafta sonunu baştan sona üstün götüren Mavaerick Vinales sıralama turlarında da güçlü performansını sürdürdü.

Vinales, sıralama turlarında 1:29'un altına inebilen tek isimdi ve 1:28.492'lik zaman turuyla pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Yamaha sürücüsünün en yakın takipçisi, Q1'in en hızlı ismi Fabio Quartararo'ydu ancak o bile Vinale'in 0.551 saniye gerisinde kaldı.

Marc Marquez'in 0.724 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Valentino Rossi, Honda sürücüsünün 0.027 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Danilo Petrucci, Pramac Ducati ile beşinci en hızlı zamanın sahibi olurken, onu Cal Crutchlow, Aleix Espargaro, Andrea Iannone ve Jack Miller takip etti.

Andrea Dovizioso ise ancak 10. olabildi.

Johann Zarco, LCR ile ilk sıralama turlarında 14. olurken, Jorge Lorenzo 19. sırada yer alabildi.

Sonuçlar:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark km/sa
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'28.492   180.951
2 France Fabio Quartararo Yamaha 01'29.043 00.551 179.832
3 Spain Marc Marquez Honda 01'29.216 00.724 179.483
4 Italy Valentino Rossi Yamaha 01'29.243 00.751 179.429
5 Italy Danilo Petrucci Ducati 01'29.339 00.847 179.236
6 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'29.535 01.043 178.844
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 01'29.558 01.066 178.798
8 Italy Andrea Iannone Aprilia 01'29.581 01.089 178.752
9 Australia Jack Miller Ducati 01'29.615 01.123 178.684
10 Italy Andrea Dovizioso Ducati 01'29.667 01.175 178.580
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'29.716 01.224 178.483
12 Spain Alex Rins Suzuki 01'29.947 01.455 178.024
13 Spain Joan Mir Suzuki 01'29.712 01.220 178.491
14 France Johann Zarco Honda 01'30.008 01.516 177.904
15 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'30.075 01.583 177.771
16 Czech Republic Karel Abraham Ducati 01'30.165 01.673 177.594
17 Spain Pol Espargaro KTM 01'30.180 01.688 177.564
18 Finland Mika Kallio KTM 01'30.495 02.003 176.946
19 Spain Jorge Lorenzo Honda 01'31.179 02.687 175.619
20 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 01'31.285 02.793 175.415
21 Spain Tito Rabat Ducati 01'31.941 03.449 174.163
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Rachit Thukral

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