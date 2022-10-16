Avustralya MotoGP: Rins kazandı, Quartararo düştü, Bagnaia şampiyona lideri oldu!

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MotoGP'de sezonun 18. yarışı Avustalya'nın Phillip Island pistinde gerçekleşti. Avustralya GP, 2019'dan sonra pandemi döneminde yapılamamıştı ve 2 senelik aranın ardından ardından yeniden takvime döndü.

Büyük mücadelenin yaşandığı ve ilk 7 sürücünün sadece 0.8 sn içerisinde yer aldığı yarışta zafer, 2 yarış sonra MotoGP'ye veda edecek olan Suzuki'den Alex Rins'in oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Rins, ilk turdan itibaren liderlik mücadelesi veren gruba dahil oldu ve damalı bayrağı ikinci sıradaki Marc Marquez'in 0.186 sn önünde görerek yarışı kazanmayı başardı. Rins böylece bu sezon kazanan 7. farklı isim olurken ayrıca kariyerinin 4. GP zaferini elde etmiş oldu.

Sakatlıktan dönmesinden bu yana oldukça güçlü performans sergileyen Marc Marquez, galibiyete çok yaklaşsa da Rins'i geçmeyi başaramadı. Buna rağmen Marquez 2. olmasıyla bu sezon ilk kez podyuma çıktı ve MotoGP'de 100 podyum barajını aşmayı başardı. Bu alanda rekor 199 podyum ile Valentino Rossi'ye aitken onu 114 podyum ile Jorge Lorenzo, 112 podyum ile Dani Pedrosa takip ediyorlar.

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı arkasına alan Ducati sürücüsü Fancesco Bagnaia, sonunda şampiyonada liderliğe yükselmeyi başardı. Bagnaia yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıkarken, 3. olması ve buraya 2 puan farkla lider gelen Fabio Quartararo'nun düşerek puan alamamasıyla son 2 yarış öncesinde 14 puan farkla liderliğe yükselmiş oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team podium Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi oldukça güçlü yarışın ardından 0.5 sn geride 4. olurken 2022'nin en iyi çaylağı olmayı başardı.

Enea Bastianini yarışı 4. sırada tamamladı ve matematiksel açıdan şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi başardı.

VR46 Ducati'den Luca Marini 6. olurken onu yarışa pole pozisyonundan başlayan ve başlangıçta yerini koruyan ancak damalı bayrakta 7. olan Jorge Martin takip etti.

Johann Zarco hafta sonuna güçlü başlasa da yarışta ancak 8. olabildi. Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer alan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bu yarışta galibiyet mücadelesinin gerisindeydi ve ancak 9. olabildi. Espargaro son 2 yarış kala lider Bagnaia'nın 27 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Avustralya'da son puanlar Honda’dan Pol Espargaro'ya, KTM’den Miguel Oliveira'ya, RNF Racing ikilisi Cal Crutchlow ile Darryn Binder'a ve Tech3 KTM'nin kendi evinde yarışan sürücüsü Remy Gardner'a gitti.

Jack Miller, bu hafta sonu adının verildiği 4. virajda Alex Marquez'in temasıyla düşerek yarışa veda etti ve Avustralyalı sürücünün şampiyonluk şansı tamamen bitmiş oldu.

Fabio Quartararo, yarışın henüz başında pist dışına çıkarak 22. sıraya geriledi. Sonrasında yükselerek yeniden puan potasına giren Fransız sürücü, son olarak düşerek yarışa veda etti ve şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.