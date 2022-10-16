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MotoGP / Avustralya GP Yarış raporu

Avustralya MotoGP: Rins kazandı, Quartararo düştü, Bagnaia şampiyona lideri oldu!

2022 MotoGP sezonu sona doğru yaklaşırken sezonun sondan 3. yarışı Avustralya büyük sürprizlerle geride kaldı. MotoGP'den ayrılmaya hazırlanan Suzuki'den Alex Rins yarışı kazanırken, Phillip Island'da şampiyona lideri olarak gelen Fabio Quartararo düştü, Francesco Bagnaia ise yarışı 3. sırada tamamlayarak şampiyonada liderliğe yükseldi!

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Avustralya MotoGP: Rins kazandı, Quartararo düştü, Bagnaia şampiyona lideri oldu!
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MotoGP'de sezonun 18. yarışı Avustalya'nın Phillip Island pistinde gerçekleşti. Avustralya GP, 2019'dan sonra pandemi döneminde yapılamamıştı ve 2 senelik aranın ardından ardından yeniden takvime döndü.

Büyük mücadelenin yaşandığı ve ilk 7 sürücünün sadece 0.8 sn içerisinde yer aldığı yarışta zafer, 2 yarış sonra MotoGP'ye veda edecek olan Suzuki'den Alex Rins'in oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan Rins, ilk turdan itibaren liderlik mücadelesi veren gruba dahil oldu ve damalı bayrağı ikinci sıradaki Marc Marquez'in 0.186 sn önünde görerek yarışı kazanmayı başardı. Rins böylece bu sezon kazanan 7. farklı isim olurken ayrıca kariyerinin 4. GP zaferini elde etmiş oldu.

Sakatlıktan dönmesinden bu yana oldukça güçlü performans sergileyen Marc Marquez, galibiyete çok yaklaşsa da Rins'i geçmeyi başaramadı. Buna rağmen Marquez 2. olmasıyla bu sezon ilk kez podyuma çıktı ve MotoGP'de 100 podyum barajını aşmayı başardı. Bu alanda rekor 199 podyum ile Valentino Rossi'ye aitken onu 114 podyum ile Jorge Lorenzo, 112 podyum ile Dani Pedrosa takip ediyorlar.

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk mücadelesinde rüzgarı arkasına alan Ducati sürücüsü Fancesco Bagnaia, sonunda şampiyonada liderliğe yükselmeyi başardı. Bagnaia yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıkarken, 3. olması ve buraya 2 puan farkla lider gelen Fabio Quartararo'nun düşerek puan alamamasıyla son 2 yarış öncesinde 14 puan farkla liderliğe yükselmiş oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team podium

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team podium

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi oldukça güçlü yarışın ardından 0.5 sn geride 4. olurken 2022'nin en iyi çaylağı olmayı başardı.

Enea Bastianini yarışı 4. sırada tamamladı ve matematiksel açıdan şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi başardı.

VR46 Ducati'den Luca Marini 6. olurken onu yarışa pole pozisyonundan başlayan ve başlangıçta yerini koruyan ancak damalı bayrakta 7. olan Jorge Martin takip etti.

Johann Zarco hafta sonuna güçlü başlasa da yarışta ancak 8. olabildi. Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer alan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bu yarışta galibiyet mücadelesinin gerisindeydi ve ancak 9. olabildi. Espargaro son 2 yarış kala lider Bagnaia'nın 27 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Avustralya'da son puanlar Honda’dan Pol Espargaro'ya, KTM’den Miguel Oliveira'ya, RNF Racing ikilisi Cal Crutchlow ile Darryn Binder'a ve Tech3 KTM'nin kendi evinde yarışan sürücüsü Remy Gardner'a gitti.

Jack Miller, bu hafta sonu adının verildiği 4. virajda Alex Marquez'in temasıyla düşerek yarışa veda etti ve Avustralyalı sürücünün şampiyonluk şansı tamamen bitmiş oldu.

Fabio Quartararo, yarışın henüz başında pist dışına çıkarak 22. sıraya geriledi. Sonrasında yükselerek yeniden puan potasına giren Fransız sürücü, son olarak düşerek yarışa veda etti ve şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

Avustralya GP'nin ardından Puan Durumu >>

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Alex Rins 27 -       25
2 Spain Marc Marquez 27 0.186 0.186 0.186   20
3 Italy Francesco Bagnaia 27 0.224 0.224 0.038   16
4 Italy Marco Bezzecchi 27 0.534 0.534 0.310   13
5 Italy Enea Bastianini 27 0.557 0.557 0.023   11
6 Italy Luca Marini 27 0.688 0.688 0.131   10
7 Spain Jorge Martin 27 0.884 0.884 0.196   9
8 France Johann Zarco 27 3.141 3.141 2.257   8
9 Spain Aleix Espargaro 27 4.548 4.548 1.407   7
10 South Africa Brad Binder 27 5.940 5.940 1.392   6
11 Spain Pol Espargaro 27 11.048 11.048 5.108   5
12 Portugal Miguel Oliveira 27 13.606 13.606 2.558   4
13 United Kingdom Cal Crutchlow 27 13.890 13.890 0.284   3
14 South Africa Darryn Binder 27 14.526 14.526 0.636   2
15 Australia Remy Gardner 27 19.470 19.470 4.944   1
16 Spain Raul Fernandez 27 20.645 20.645 1.175    
17 Spain Maverick Viñales 27 22.167 22.167 1.522    
18 Spain Joan Mir 27 23.489 23.489 1.322    
19 Japan Tetsuta Nagashima 27 39.618 39.618 16.129    
20 Italy Fabio Di Giannantonio 27 39.633 39.633 0.015    
  Italy Franco Morbidelli 21          
  France Fabio Quartararo 10          
  Australia Jack Miller 8          
  Spain Alex Marquez 8          
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